TKI Asal Lembah Sabil Meninggal di Malaysia, Pemkab Abdya Jemput Jenazah di Bandara Blang Bintang

Muharir adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Meunasah Tengah, Kecamatan Lembah Sabil, Abdya, yang meninggal di Malaysia, Rabu (19/4/2023).

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Pemkab Abdya bersama Pemerintah Gampong Meunasah Tengah, Kecamatan Lembah Sabil, Abdya menjemput pemulangan jenazah Muharir Bin Abdul Samad (32) di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (21/4/2023).

Kepala Dinas Sosial Abdya, Yusan Sulaidi bersama Keuchik Gampong Meunasah Tengah, Erwinsyah AR, dan perwankilan keluarga almarhun Muharir tersebut datang ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda ( SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (21/4/2023).

Jenazah Muharir tersebut disambut di Bandara oleh rombongan Keuchik Gampong Menasah Tengah dan Kadis Sosial Yusan Sulaidi sekitar pukul 10.20 WIB.

Sedangkan jenazah Muharir sampai ke rumah duka di Abdya sekitar 14.30 WIB disambut isak tangis keluarga dan kerabat.

Untuk pemulangan jenazah dari Malaysia, keluarga sempat mendapat kesulitan saat mengurus kepulangan jenazahnya terutama menyangkut biaya.

Mendengar warganya sedang ditimpa kesusahan, Alwin dan dibantu dua rekannya berinisiatif membuka donasi.

"Alhamdulillah banyak donatur yang menyumbang baik melalui rekening maupun diantar langsung ke keluarga," katanya.

Sebenarnya jenazah Muharir dilaporkan tiba lebih lama lagi kemungkinan malam takbiran masih di jalan.

Setelah jenazah sampai di rumah duka langsung fardhu kifayah dan dikebumikan di tempat pemakaman umum di desanya.

"Sebetulnya Jenazah Muharir take off melalui Bandara Kuala Namu. Namun kita lobi lagi dan akhirnya mereka mau take off di Bandara Blang Bintang," jelas Erwinsyah.

Meninggal di Malaysia, Pj Bupati Abdya Bantu Pemulangan Jenazah Warga Lembah Sabil