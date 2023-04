Ramai Diserang Warganet Usai Sebut Megawati Janda, Bima: Jangan Lupa Kritik yang Udah Gue Sampaikan

SERAMBINEWS.COM - Ramai diserang warganet usai sebut Megawati janda, Bima ingatkan netizen tentang kritik yang sudah disampaikannya selama ini.

Diketahui anak muda asal Lampung bernama Bima Yudho Saputro itu pernah mengkritik soal dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 beberapa waktu lalu.

Selain itu, Bima sempat menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan sebutan janda dalam kritiknya.

Usai viral lagi, Bima pun menyampaikan klarifikasinya terkait hal itu ke publik, terutama kepada netizen yang menyerangnya di media sosial.

"Gue di situ tidak bermaksud untuk menggunakan konotasi janda itu kayak buruk ya," ungkap Bima dikutip dari TikTok @awbimaxreborn, Senin (24/4/2023).

Anak muda asal Lampung itu mengungkapkan kekesalannya karena Piala Dunia U-20 dibatalkan dan bermaksud ingin menyuarakan isi hatinya sendiri.

"Gue pribadi sih gue minta maaf, gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai," ucapnya.

"I'm so sorry about that. Video itu tuh udah lama banget gue upload dan digoreng lagi di Twitter dan banyak yang ngehujat gue," tambahnya.

Dari kasus ini menurutnya, ia banyak belajar dan menerima banyak perspektif dari orang-orang.

"Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitukan, gue minta maaf banget," ucap Bima.

"Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan dan jangan malah nge-judge gue secara personal ya kayak ngatai gue bencong, gak terdidik dan lain-lain," tambahnya.

Menurut anak muda asal Lampung itu, sampai saat ini ia masih terus berproses dan belajar agar bisa memberikan dampak yang bagus untuk Indonesia, minimal untuk keluarga dan daerahnya sendiri.