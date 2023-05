Usia Berapa Anak dapat Diberikan Pendidikan Seks? Begini Penjelasan dr Boyke Lengkap dengan Tipsnya

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke membagikan cara untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak.

dr Boyke juga lengkap membagikan tips memberikan pendidikan seksual kepada anak.

Banyak orangtua yang merasa resah tentang pendidikan seksual di usia dini. Hal tersebut dikarenakan banyaknya orangtua yang takut jika anaknya sudah mengetahui tentang seksualitas di usianya yang masih belia.

Mengenai hal tersebut, dr Boyke pun angkat bicara.

Menurutnya, pendidikan seksual penting dilakukan namun harus sesuai dengan porsinya.

Hal tersebut tentu penting bagi anak untuk melindungi dirinya dari pedofilia.

Dikutip Serambinews.com dari akun Instagram @horn.indonesia, dr Boyke mengatakan, sebaiknya pendidikan seksual perlu diberikan sejak dini kepada anak.

"Pendidkan seksual sejak dini perlu untuk menghindarkan predator seksual," kata dr Boyke.

Lalu, apa saja yang bisa disampaikan orangtua untuk pendidikan seksual pada anak di usia dini?

Menurut dr Boyke, adapun cara untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak bisa dimulai dengan PANTS RULE.

PANTS RULE merupakan kepanjangan dari Private Is Private, No Means No, Talk About the secrets that upset you & Speak up.

P : Private Is Private

Artinya, organ tubuhmu milik kamu.