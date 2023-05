BSI Region Aceh Lakukan Percepatan Peremajaan Perangkat IT

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Regional Chief Executive Officer Bank Syariah Indonesia (CEO BSI) Aceh, Wisnu Sunandar mengatakan, BSI Region Aceh yang dipimpinnya kini sedang gencar melakukan percepatan peremajaan perangkat information technology (IT).

Wisnu juga menyatakan, BSI berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

"Kami juga memberikan layanan perbankan di hari libur (weekend banking) dan layanan living cost untuk jamaah haji," kata Wisnu Sunandar saat dihubungi Serambinews.com di Banda Aceh, Rabu (24/5/2023) pagi.

Menurut Wisnu Sunandar, komitmen BSI untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat, termasuk di Aceh, tercermin dari anggaran Rp580 miliar yang disiapkan oleh BSI untuk penguatan bidang informasi dan teknologi digital.

"Sebagai bentuk optimalisasi layanan kepada masyarakat, BSI juga memberikan promo menarik saat transfer dana menggunakan BI Fast di BSI Mobile, Teller, Cash Management System, dan BSI Net, yakni dengan biaya hanya 5 rupiah. Ini berlaku sejak 19 Mei hingga 31 Mei 2023," sebut Wisnu.

Selain melakukan percepatan peremajaan perangkat IT dan memberikan layanan perbankan di hari libur (weekend banking), kata Wisnu, BSI Region Aceh juga sampai dengan hari ini terus melakukan pemantauan terhadap sistem dan layanan yang ada.

"Tujuan kami agar seluruh nasabah dapat bertransaksi secara aman dan nyaman pascagangguan sistem IT pada 8 Mei lalu," kata Wisnu.

Selain itu, BSI Region Aceh terus melakukan silaturahmi ke segenap stakeholders untuk menginformasikan bahwa layanan BSI sudah kembali normal.

Dalam penjelasannya kepada Serambinews.com, Wisnu tak lupa menceritakan secara kronologis, tahap demi tahap gangguan layanan sejak 8 Mei lalu serta upaya manajemen BSI untuk mengatasinya.

Pertama, layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ( BSI) pada Senin (8/5/2023) mengalami kendala sistem. Pada hari itu, BSI secara intens melakukan normalisasi layanan secara bertahap.

Hasilnya pada Selasa (9/5/2023) nasabah sudah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selasa malam, secara bertahap layanan BSI Mobile sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur basic.

Berikutnya, proses perbaikan sistem dan normalisasi layanan BSI terus dilakukan. Pada hari Kamis (11/5/2023) pelunasan biaya haji melalui sistem Siskohat sudah bisa diakses.

Selain itu, penebusan BBM juga sudah bisa dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023, sedangkan untuk layanan transfer SKN-RTGS dan pembayaran gaji ASN melalui SPAN-Payroll dapat diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Membangun UKM Center



Sebelumnya, untuk kalangan terbatas Wisnu pernah menyampaikan 'update' informasi terkait peningkatan kapasitas layanan di BSI Aceh sejak merger, sebagai berikut.

1. BSI merupakan Bank Operasional 1 yang menerima transaksi APBN;

2. BSI membangun UMKM Center di Aceh;

3. BSI menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR);

4. Menyalurkan pembiayaan Sistem Resi Gudang Bersubsidi;

5. Menyalurkan pembiayaan Perumahan Bersubsidi FLPP dan Tapera;

6. Menyediakan layanan ATM International untuk transaksi tunai turis asing;

7. Melayani kelancaran Visa On Arrival (VoA) untuk turis asing yang datang ke Aceh;

8. Menyediakan layanan money changer enam mata uang asing (USD, AUD, SAR, Yen, SGD & EUR) untuk kapal pesiar di Kota Sabang;

9. Kerja sama Host to Host (H2H) dengan PT Pelindo untuk layanan di pelabuhan;

10. Menyediakan layanan autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan;

11. Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi melalui BSI Smart Agent bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia;

12. Kerja sama dengan DJKN terkait Jasa Layanan dan Pelaksanaan Lelang Online;

13. Trade Service Centre (TSC) untuk layanan Letter of Credit, SKBDN, dan Bank Garansi;

14. Membentuk Desa Bandeng binaan BSI di Aceh Timur dan telah melakukan ekspor perdana ke Jepang;

15. Membentuk Desa Nilam binaan BSI bekerja sama dengan Atsiri Research Centre Universitas Syiah Kuala (ARC-USK);

16. Mengembangkan fitur BSI Mobile berupa fitur SuperAPP: Misi Finansial, Sosial, dan Spiritual;

17. BSI telah memiliki fasilitas Kartu Debet Visa dan Kartu Pembiayaan Hasanah Card kerja sama dgn Master Card yang dapat digunakan di luar negeri (world wide); dan

18. BSI juga melayani transaksi transfer internasional antarnegara dengan SWIFT. (*)

