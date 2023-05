Berikut Penjelasan, Bolehkah Mandi Sehabis Berolahraga? Jangan Percaya Mitos!

“Larangan sehabis olahraga langsung mandi itu mitos. Dengan catatan, setelah ber olahraga tetap harus ada proses pendinginan

SERAMBINEWS.COM - Sebagian besar orang sering mengatakan jangan mandi sehabis ber olahraga, benarkah?

Hal ini menjadikan orang kerap ragu karena hal ini. Mandi setelah olahraga menjadi isu pro-kontra yang beredar di masyarakat.

Melalui acara talkshow ProGuard, The Next Level of Antibacterial Body Wash produksi WINGS Care, dr. Nahum, Dipl. CIBTAC, Sp.KO selaku praktisi kesehatan menjawab isu tentang mandi setelah ber olahraga.

“Larangan sehabis olahraga langsung mandi itu mitos. Dengan catatan, setelah ber olahraga tetap harus ada proses pendinginan terlebih dahulu," ujarnya di Kiara Artha Park, Minggu (21/5/2023).

Setelah pendinginan, kata dia, sekitar 10-15 menit, justru disarankan untuk segera mandi.

"Keringat bukan hanya sekadar air dan garam, tetapi juga merupakan metabolic waste product di mana di situ ada bermacam-macam kuman dan bakteri," tuturnya.

Kendati demikian, setelah olahraga diharuskan untuk mandi.

"Mandi air hangat atau mandi air dingin keduanya boleh tergantung kebutuhan," ujarnya.

Ia menuturkan, mandi air hangat berfungsi untuk merelaksasi otot-otot yang sudah capek sehabis ber olahraga.

"Kalau air dingin bisa membantu menurunkan reaksi peradangan yang terjadi saat kita ber olahraga," katanya.

Sebab, saat ber olahraga ada otot-otot yang meradang sebagai proses adaptasi tubuh agar otot-otot itu bisa beregenerasi dengan lebih baik.

"Seperti yang dilakukan oleh para atlet saat ice bath. Bahkan, sebelum ber olahraga pun juga disarankan untuk mandi. Contohnya pada saat sebelum berenang, agar badan kita bisa beradaptasi terlebih dahulu,” ujarnya.

