Kadisperindagkop Ajak Warga Nagan Raya Manfaatkan Pasar Murah, Ini Jadwal dan Lokasinya

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Kadis Perindustrian Perdagangan Koporasi dan UKM Nagan Raya T Kamaruddin SE MSi mengajak warga memanfaatkan pasar murah diselenggarakan Pemkab.

Pasar murah dibuka Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas AP SSos MSi diwakili Asisten III Setdakab Bambang Surya Bakti di Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kamis (15/6/2023).

Pada Jumat (16/6/2023) pasar murah dengan titik Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya.

"Mari ramaikan titik-titik pasar murah untuk membeli sembako yang telah disubsidi Pemkab Nagan Raya membantu masyarakat," kata Kamaruddin menitip pesan Pj Bupati Nagan Raya

Seperti diketahui, Pemkab Nagan Raya mengadakan pasar murah yang berlangsung di 10 kecamatan atau titik di kabupaten itu.

Pasar murah dimulai 15 Juni hingga 24 Juni 2023 dengan bahan pokok dijual telah disubsidi oleh Pemkab setempat.

Pasar murah jelang Idul Adha 1444 Hijriah ini diselenggarakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nagan Raya.

Pasar murah diselenggarakan Pemkab akan dibuka Pj Bupati Fitriany Farhas pada Kamis (15/6/2023).

“Kegiatan pasar murah atau operasi pasar dalam rangka penanganan inflasi dan menyambut hari Raya Idul Adha 1444 H,” kata Kadis Perindagkop UKM Nagan Raya, T Kamaruddin.

Kamaruddin yang didampingi Kabid Perdagangan Zulbaini menjelaskan, ini merupakan suatu kegiatan yang sangat membantu masyarakat untuk memenuhi dan meringankan kebutuhan bahan pokok.

“Ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui kementrian dalam negeri yang kami ikuti setiap hari senin melalui dering tentang penanganan inflasi daerah,” katanya.

Dalam pasar murah ini Pemkab Nagan Raya mensubsidi harga.

Adapun bahan yang dijual beras Rp 93.000 per sak (isi 10 kg), gula pasir dijual Rp 10.000 per kg (2 kg Rp 20.000) minyak makan Rp 15.000 per liter (2 liter Rp 30.000).