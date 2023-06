iPhone 15 Series Rilis Akhir Tahun 2023, Harga Akan Lebih Mahal, Ini Spesifikasinya

iPhone 14 dan iPhone 14 plus (YouTube Apple)

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

SERAMBINEWS.COM, CALIFORNIA – Berikut spesifikasi dan harga iPhone 15 series.

iPhone 15 series akan mendebut pada akhir tahun ini dan diprediksi harga jualnya akan jauh lebih mahal dari seri iPhone terdahulu.

Melansir dari tomsguide.com, harga iPhone 15 diperkirakan naik sekitar 200 dolar AS atau sekitar Rp 3 juta dari harga iPhone 14 Pro. Kenaikan harga iPhone 15 Pro'> iPhone 15 Pro diungkap oleh Daniel Ives, analis dari situs berita Wall Street.

Dalam laporannya Ives mengungkap bahwa saat ini iPhone 14 Pro dipatok dikisaran harga 999 dolar AS atau Rp 14,8 juta.

Apabila harga iPhone 15 Pro'> iPhone 15 Pro dijual 200 dolar AS lebih mahal dari gawai sebelumnya, maka iPhone 15 Pro'> iPhone 15 Pro bisa dibanderol dengan harga 1.199 dolar AS atau Rp 17,8 juta, sedangkan iPhone 15 Ultra dipatok 1.299 dolar AS atau Rp 19,3 juta.

Meski harga tersebut masih dalam prediksi, namun apabila hal tersebut terjadi maka kenaikan harga ini diproyeksikan dapat meningkatkan valuasi perusahaan.



Dengan begini Apple dapat meraup valuasi tembus 3,5 sampai 4 triliun dolar AS dalam 18 hingga 24 bulan ke depan, naik tajam bila dibandingkan dengan valuasi di tahun ini yang hanya mencapai 2,85 triliun dolar AS.

Perbandingan, harga iPhone 14 series dengan iPhone 15 Series'> iPhone 15 Series di pasar Amerika

iPhone 14 series

- iPhone 14: 799 dollar AS (sekitar Rp 11,9 juta)

- iPhone 14 Plus : 899 dollar AS (sekitar Rp 13,4 juta)

- iPhone 14 Pro : 999 dollar AS (sekitar Rp 14,8 juta)

- iPhone 14 Pro Max : 1.099 dollar AS (sekitar Rp 16,3 juta)