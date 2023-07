Ingat Gadis SMA Cantik yang Dulu Fotonya Viral di FB? Begini Kabarnya Kini, Usia Sudah 30 Tahun

SERAMBINEWS.COM - Begini kabar terbaru Tirani Dwitasari.

Tirani Dwitasari dulu viral di internet.

Tirani Dwitasari, dianggap gadis SMA tercantik di Indonesia era 2000-an.

Bagaimana kabar Tirani Dwitasari yang dulu fotonya sering dipakai oleh banyak orang di Internet?

Kini, ternyata Tirani sudah menikah dan penampilannya berubah dibandingkan dulu.

Jika dulu Tirani berpenampilan rambut panjang terurai, kini Tirani memilih untuk berhijab.

Penampilannya pun dipuji oleh banyak orang dan disebut semakin adem dan cantik.

Tirani sendiri sudah menikah dengan pria bernama Yuzin Hilmawan pada 8 Desember 2020 lalu.

Melalui akun Instagramnya, Tirani seringkali membagikan foto-foto kegiatannya sehari-hari dan juga saat merayakan momen spesial.

Ingat Tirani Dwitasari? (Instagram Tirani Dwitasari)

Seperti saat berulang tahun yang ke-30 pada Januari 2022 lalu.

'Welcome the new chapter of my life', tulisnya sambil berpose di depan kue ulang tahun.

Banyak netizen yang tidak percaya bahwa Tirani yang saat SMA dulu fotonya viral dan digunakan banyak orang, kini sudah berusia 30 tahun.

Tirani juga tampak melakukan berbagai endorse di media sosialnya.

Ingat Tirani Dwitasari?



Tirani ternyata juga memiliki profesi sebagai seorang model dan pebisnis piyama bernama 'Tira Pajamas'.