Membangun Aceh Antara Dua Stigma

Dr Phil Munawar A Djalil MA, Pegiat dakwah dan pemerhati politik pemerintahan, tinggal di Cot Masjid Banda Aceh

TERJAWAB sudah teka-teki terkait Pj Gubernur Aceh untuk satu tahun ke depan Adalah Achmad Marzuki yang juga Pj Gubernur Aceh satu tahun sebelumnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diserahkan langsung oleh Sekjen Kemendagri pada 5 Juli 2023 menunjuk Achmad Marzuki untuk melanjutkan jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Aceh 2023-2024.

Menariknya dalam satu bulan terakhir isu sentral yang dibicarakan oleh berbagai kalangan di Aceh baik di warung kopi maupun di tempat non formal lainnya tidak lain adalah sosok Pj Gubernur Aceh untuk tahun kedua.

Bagi masyarakat yang peduli tentu dinamika yang bernuansa politik ini tidak hanya menguras banyak waktu mereka malah telah menghabiskan energi batinnya hanya untuk memastikan sosok pemimpin yang mampu membangun Aceh sementara bagi yang apatis justru mereka bersikap masa bodo karena bagi mereka siapa pun pemimpin baik orang Aceh maupun bukan, Aceh biasa-biasa saja tidak ada yang berubah. Bagi mereka sikap tidak peduli itu lebih baik daripada “habieh arang busoe han taja”.

Syahdan, dalam perjalanan waktu berbagai cita rasa politik telah bermunculan dari politik emosional DPRA sampai gejolak psikologi politik masyarakat Aceh. Kenapa tidak, dengan beragam alasan DPRA hanya mengusul satu calon sementara Kemendagri meminta agar diusul tiga calon.

Begitu pula dengan gejolak jiwa dan psikologi masyarakat Aceh yang menginginkan agar yang memimpin Aceh paling kurang untuk satu tahun ke depan adalah orang Aceh sendiri. Sama seperti alasan psikologi DPRA karena yang paham akan Aceh adalah orang Aceh, Achmad Marzuki disinyalir bukan orang Aceh maka tak pantas diperpanjang untuk kembali memimpin Aceh. Begitulah suara-suara yang muncul satu bulan ke belakang.

Suka atau tidak suka hari-hari ini semua telah jelas dengan bermacam pertimbangan Pemerintah Pusat telah menunjuk Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh untuk satu tahun ke depan. Pertanyaannya What we will to do (apa yang akan kita lakukan).

Tentu saat ini tidak banyak yang harus kita lakukan melainkan hanya pasrah dan menerima segala keadaan yang terjadi bahwa semua ini adalah kodrat dan iradat Allah Swt. Sehingga kemudian yang paling penting bagi semua kita adalah baik legislatif, eksekutif dan seluruh komponen masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh dalam stigma “kawan” dan bukan sebagai “lawan”.

Stigma kawan dan lawan

Dalam ilmu sosiologi arti kawan memiliki cakupan yang lebih luas dari pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam sosiologi kawan bisa juga berarti lawan. Maknanya lawan itu adalah kawan yang dalam pergaulan memiliki pemikiran, tujuan dan pandangan yang berbeda.

Dalam pengertian hidup sehari-hari kawan adalah seseorang yang mengerti tentang kita, kenal dengan kita, memahami tentang kita dan selalu dekat dengan kita. Yang harus dipahami bahwa kawan tidak selalu ada setiap saat untuk kita, karena kawan bukan asisten pribadi yang selalu ada setiap saat kita memerlukannya. Karena kawan juga sangat terikat dengan ruang dan waktu dan sebagainya. Kawan pun bisa menjadi lawan ketika kawan tersebut sudah tidak sesuai dengan prinsip dan jalan pikiran kita.

Bahkan sesama kawan tak jarang terjadi konflik, baik karena hal yang sangat sepele maupun disebabkan perkara yang serius. Akibatnya seketika itu juga kawan telah berubah menjadi lawan. Maka tidak ada kawan yang abadi.

Antonim dari kawan adalah lawan, yaitu seseorang yang tidak sepaham dengan kita. Lawan adalah orang yang selalu berseberangan dengan kita. Sebagaimana kawan, lawan pun selalu ada dimanapun yang juga terikat dengan ruang dan waktu, selalu datang dan pergi. Bahkan ketika adanya kecocokan atau muncul kesadaran baik dalam diri masing-masing. Seketika itu lawan akan menjadi kawan. Maka lawan pun tidak ada yang abadi.

Ketika kawan dan lawan tidak ada yang abadi, maka yang paling abadi itu adalah kepentingan. Kepentingan itu adalah hal yang sangat melekat pada kawan dan lawan. Oleh karena itu kepentingan itu tidak mengenal yang namanya kawan dan lawan karena kepentingan itu selalu ada dimana pun dan di waktu kapan pun.

Dalam konteks politik Aceh saat ini, sekutu atau musuh tidak akan abadi, hanya kepentingan saja yang kekal. Seperti halnya yang terjadi di negeri ini adalah contoh kepentingan politik yang nyata. Dalam politik tidak ada yang namanya kawan berpolitik ataupun lawan berpolitik. Semuanya sama yaitu satu kepentingan.