Istri Ketahuan Selingkuh, Suami Sah Malah Nikahkan Istrinya dengan Pebinor

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria nikahkan istrinya dengan selingkuhan.

Hal tersebut dilakukan suami sah setelah istrinya ketahuan selingkuh saat ia berada di luar kota.

Dikutip dari World of Buzz via Times Now, seorang pria di Bihar, India, mengadakan upacara pernikahan untuk istri dan selingkuhannya.

Sebelumnya, sang istri ketahuan selingkuh dengan pria lain dan dipergoki oleh kerabat yang kemudian melaporkan padanya.

Pria itu sedang berada di luar kota pada saat kerabatnya mendatangi istri dan kekasihnya di kamar tidur mereka.

Setelah itu, mereka dipaksa melangsungkan akad nikah oleh suami aslinya, keluarganya, dan warga desa.

Dalam video yang ditayangkan di Twitter, upacara pernikahan digelar sesuai dengan adat Hindu.

Wanita yang ber selingkuh, yang tampaknya malah jadi sangat enggan menikahi kekasihnya.

Dirinya dipegang oleh seorang wanita tua di belakang kepala dan bahunya dengan erat.

Yang diduga untuk mencegah wanita yang berselingkuh itu menolak pernikahan dan kabur.

Rupanya, suami asli wanita tersebut baru mengetahui tentang kekasih rahasianya hanya 3 hari setelah mereka menikah.

Meskipun demikian, dia dan suami aslinyamemiliki 2 anak bersama sementara dia mencoba meyakinkannya untuk melepaskan selingkuhannya.

Hanya ketika kerabat suami asli mengetahui per selingkuhan itu, semua kacau balau.