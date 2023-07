Selain Nezar Patria, Ini Sosok Putra Aceh Yang Berkarir dari Jurnalis Hingga Masuk Kabinet

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo resmi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/6/2023) pagi.

Nezar melanjutkan estafet tokoh Aceh lainnya dalam kabinet setelah kosong selama satu tahun lebih sejak Sofyan A Djalil dicopot dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 15 Juni 2022.

Nezar Patria, pria kelahiran Sigli, Kabupaten Pidie, 5 Oktober 1970 ini merupakan putra dari H Sjamsul Kahar, Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia.

Ia menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Sebelum masuk Istana, Nezar dikenal sebagai sosok jurnalis dengan pengalaman yang panjang. Setelah Reformasi, Nezar mulai menekuni dunia jurnalistik seperti ayahnya.

Kariernya dimulai dari menjadi jurnalis majalah mingguan Tempo pada 1999 sampai 2008.

Setelah itu, Nezar ikut mendirikan portal berita daring viva.co.id. Dia berkecimpung di sana pada 2008 sampai 2014. Lalu ia didapuk sebagai wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Digital pada 2014 sampai 2015.

Karir Nezar berlanjut hingga menjabar sebagai Pemimpin Redaksi The Jakarta Post pada 2015 sampai 2020.

Dia juga pernah terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2008 sampai 2011.

Selain itu, Nezar juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pers periode Maret 2016 sampai Juni 2019 dan aktif sebagai Anggota Dewan Etik di Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Setelah tidak lagi di dunia jurnalistik, Nezar pernah dipercayakan menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022 dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Sebelum diangkat sebagai Wamenkominfo oleh Presiden Jokowi, Nezar menduduki posisi terakhir sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN sejak 7 Juni 2022.

Selain Nezar Patria, ternyata ada juga tokoh Aceh lainnya yang memulai karir dari jurnalis sebelum masuk pemerintah.

Yaitu, Teuku Jusuf Muda Dalam sebagai Gubernur Bank Sentral yang saat ini sudah berubah nama menjadi Bank Indonesia dari tahun 1963 hingga 1966.