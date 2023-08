Pj Gubernur Achmad Marzuki Inspektur Upacara Ulang Tahun Ke-50 Bank Aceh Syariah 

Laporan Jamaluddin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Ke-50 Bank Aceh Syariah, di Banda Aceh pada Minggu, 6 Agustus 2023.

Apel itu juga diikuti oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Dewan Syariah, serta ratusan pegawai Bank Aceh Syariah.

Achmad Marzuki berpesan kepada manajemen dan karyawan Bank Aceh Syariah untuk bekerja dan berkarya dengan lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Penjabat Gubernur, hal itu penting untuk memajukan Bank Aceh.

"Mari membangun semangat kebersamaan dengan harapan semoga Bank Aceh bisa dan terus menjadi lokomotif penggerak ekonomi Aceh," katanya.

Penjabat Gubernur percaya, dengan kebersamaan dan kerja sama seluruh karyawan, Bank Aceh Syariah bisa terus tumbuh menjadi perbankan daerah yang dipercaya oleh masyarakat, sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Untuk itu, Achmad Marzuki berpesan agar Bank Aceh bersinergi dengan lintas sektor dan terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Untuk diketahui, Bank Aceh Syariah sudah mendapat beberapa penghargaan. Seperti predikat sangat bagus dalam kategori KBMI 1 dari Majalah Infobank.

Kemudian, Bisnis Indonesia Financial Award 2022 untuk kategori The Best Performance Bank untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Indonesia Syariah Awards 2022 untuk kategori 2nd (second) Best pada Bank Umum Syariah dalam kategori Corporate Brand.

Lalu, 2nd (second) Best Tabungan Bank Umum Syariah (BUS) Tabungan Seulanga, dalam kategori Bank KBMI 1 (Modal Inti hingga Rp 6 Triliun).

Serta Penghargaan Bank Penggerak UMKM dari Serikat Media Siber Indonesia.

"Semua penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras kita selama ini untuk memberikan yang terbaik bagi bank yang kita cintai ini,” kata Pj Gubernur.

“Maka, melalui momentum peringatan HUT Ke-50 Bank Aceh Syariah ini, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan komitmen dan konsistensi dalam mengelola amanah masyarakat Aceh, terutama dalam pengembangan Bank Aceh Syariah ke arah yang lebih baik," ajak Achmad Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur didampingi Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah, menyerahkan lencana jubelium kepada karyawan yang sudah memasuki masa kerja 25 tahun.

Menyerahkan cinderamata kepada 374 karyawan yang akan memasuki masa pensiun, dan menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim.(*)