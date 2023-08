Dosen FSH UIN Ar-Raniry Hadiri Konferensi International di Universitas Hong Kong 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dosen sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad atau akrab disapa Dr KBA mengikuti konferensi internasional tentang Global China in A Religious di Universitas Hong Kong World, 17-18 Agustus.

KBA hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Indonesia. Konferensi ini merupakan hasil kerja sama antara Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences (The University of Hong Kong), Asia Research Institute (NUS, Singapura), dan Center for Global Asia (NYU Shanghai).

Kepada Serambinews.com, Dr KBA mengatakan, kegiatan itu dihadiri oleh para sarjana yang datang berbagai negara.

Mereka membentangkan hasil fokus kajian mereka tentang studi Cina yang diharapkan mampu menyentuh beberapa aspek dari tujuan konferensi ini.

Adapun studi yang dibahas yaitu sirkulasi penetrasi jaringan, personel dan praktik keagamaan antara Cina dan negara lain, termasuk negara-negara BRI (Belt and Road Initiative) dan sekitarnya, termasuk melalui migrasi, perdagangan, atau gerakan misionaris.

Baca juga: VIDEO Ucapan Terakhir Pilot Jet Pribadi yang Jatuh di Malaysia: I Love You Mama

"Di samping itu, para pemakalah juga membahas isu-isu tentang keterikatan agama dan tanggapan terhadap proyek infrastruktur yang diinvestasikan Cina, wacana, identitas, dan imajinasi keagamaan dan peradaban yang berkembang sebagai konsekuensi dari hubungan yang semakin intensif antara Cina dan negara lain," kata KBA.

Selain itu juga dibahas pengelolaan dan kontrol negara, baik oleh Cina atau negara lain, terhadap peningkatan aliran agama dalam konteks sekuritisasi dan ketegangan geopolitik; faktor agama dalam politik nasional atau geopolitik yang melibatkan Cina.

Acara tersebut katanya, menghadirkan beberapa pembicara terkemuka dari beberapa negara, yaitu David A Palmer (The University of Hong Kong), Michel Chambon, Emily Hertzman (National University of Singapore), Tan Sen (NYU Shanghai), Manochehr Dorraj (Texas Christian University).

Selain itu ada Jian Xiakoun (Utrecht University), dan beberapa pembicara lainnya dari Afrika, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Baca juga: Diduga Lakukan Pelanggaran Berat, Airlangga Hartarto Dilaporkan ke Dewan Etik Golkar: Dukung Prabowo

Adapun wakil dari Indonesia 3 orang yaitu Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh), Harry Buwono (BRI), Krisharyanto Umbu Deta dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam kesempatan ini, kawasan yang mendapatkan pengaruh dari strategi BRI Cina menjadi pusat perhatian dari sesi diskusi panel, seperti Afrika, Iran, Turki, Indonesia, Malaysia, Dunia Arab, Kamboja, Thailand, dan Filipina.

Masing-masing pembicara menyajikan bagaimana interaksi global Cina dalam memuluskan strategi penguasaan ekonomi yang memiliki pengaruhnya pada kepercayaan dan keyakinan, baik bagi warga Cina sendiri maupun masyarakat setempat.

Adapun isu yang disentuh dalam beberapa sesi diskusi yaitu jaringan perdagangan halal, kemunculan imigran salafi Cina, kosmologi, fenomena konversi orang Cina yang masuk Islam di Dubai, dan jaringan penjualan pengobatan Cina di beberapa negara.

Topik-topik yang menarik ini tentu memunculkan diskusi yang alot untuk melihat pengaruh investasi Cina di beberapa negara tersebut.