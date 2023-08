13 Gampong di Sabang Bertarung dalam Turnamen Sepak Bola di Balohan, Masih dalam Rangka HUT Ke-78 RI

Sekda Kota Sabang, Andri Nourman, dalam sambutannya mengapresiasi Turnamen Olahraga Rajawali Cup 2023 yang dilaksanakan oleh gampong Balohan Sabang.

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Sebanyak 13 gampong di Kota Sabang bertarung dalam Turnamen Sepak Bola Rajawali Cup 2023 yang digelar panitia dari Gampong Balohan di Lapangan Rajawali gampong tersebut mulai hari ini, Senin, 28 Agustus 2023 hingga Selasa, 5 September 2023.

Turnamen sepak bola antargampong ini masih dalam rangka HUT Ke-78 RI dan HUT Rajawali.

Turnamen ini dibuka Sekda Sabang, Andri Nourman, yang ditandai penyerahan bola kepada wasit.

Sekda Kota Sabang, Andri Nourman, dalam sambutannya mengapresiasi Turnamen Olahraga Rajawali Cup 2023 yang dilaksanakan oleh gampong Balohan Sabang.

“Atas nama Pemerintah Kota Sabang mengucapkan terima kasih kepada Keuchik Balohan, para panitia serta sponsor yang terlibat langsung atas terlaksananya turnamen ini,” kata Andri.

Menurutnya, Kota Sabang sudah lama tidak melaksanakan turnamen bola kaki secara resmi, sehingga dengan dilaksanakannya turnamen ini akan menjadi awal yang baik.

“Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sportive sehingga nantinya Kota Sabang mendapat bibit–bibit baru dan dapat berkiprah di turnamen–turnamen lainnya,” kata Sekda.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Aidi Suhaili, mengatakan turnamen sepak bola itu merupakan kegiatan gampong dari serangkaian kegiatan perlombaan atau pertandingan yang sudah digagas dan dirancang oleh panitia HUT Ke-78 Kemerdekaan RI gampong Balohan.

"Kegiatan ini untuk mempererat kerja sama dan silaturrahmi sesama anak bangsa, khususnya masyarakat Gampong Balohan dan Masyarakat Kota Sabang serta upaya dalam mengingat kembali perjuangan dan momen Kemerdekaan Republik Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 13 tim yang berasal dari gampong - gampong di Kota Sabang

"Turnamen ini berlangsung dari tanggal 28 Agustus 2023 hingga memasuki final pada 5 September 2023," jelas Aidi.

Lebih lanjut Aidi menjelaskan turnamen ini akan memperebutkan total hadiah Rp 18 juta.

Rinciannya juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan Rp 8 juta plus trofi, juara dua Rp 5 juta plus trofi, juara tiga uang pembinaan Rp 3 juta plus trofi, dan juara empat Rp 2 juta plus trofi. (*)