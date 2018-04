Rupiah Makin Tertekan dan Dekati Level Rp 14.000 per Dollar AS, Begini Tanggapan BI

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa tetap akan berada di pasar untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk jangan panik.

Seperti diketahui, berdasarkan Kurs Referensi JISDOR, nilai tukar rupiah pada 23 April 2018 sebesar Rp 13.894 per dollar AS.

Sementara itu di pasar spot, rupiah sempat menyentuh level Rp 13.983 per dollar tapi berakhir pada level Rp 13.975 per dollar AS.

Baca: Gawat! Rupiah Keok Hanya Gara-gara Kicauan Donald Trump di Twitter Tentang Ini

Baca: Sempat Dilarikan ke Hutan, KPK Pamerkan Uang Suap Miliaran Rupiah Wali Kota Kendari

Baca: Keluarga Asal Meulaboh Ini Miliki Dua Surat Obligasi Pembelian Pesawat, Ini Nominal Rupiah

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Rahmatullah mengatakan, pelemahan nilai tukar ini tidak perlu disikapi berlebihan sebab negara lain juga mengalami hal ini. Bahkan ada yang lebih buruk.

Berdasarkan data BI per Jumat (20/4/2018), depresiasi nilai tukar rupiah hanya -2,23%. Ia mengatakan, yang paling buruk adalah nilai tukar lira, Turki yang terdepresiasi sebesar -6,54%.

Baca: Nilai Tukar Rupiah Masih Loyo Terhadap Dolar AS, Begini Kata Analis

Baca: Kurs Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Terendah Sejak Awal 2017