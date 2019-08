Siswi Belgia Posting Foto Berpakaian Adat Aceh di FB, Ungkap Dirinya Jatuh Cinta

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bryana, siswi asal Belgia yang ikut serta dalam pawai budaya dan mobil hias HUT Ke-47 Kemerdekaan RI, di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Minggu (18/8), sepertinya sangat terkesan dengan pakaian adat Aceh yang ia kenakan.

Ia bahkan menggantikan foto profil facebooknya dengan foto dirinya saat berpakaian adat Aceh dan hijab. Dalam statusnya gadis berusia 17 tahun ini menulis bahwa ia jatuh cinta dengan foto tersebut.

“When you fall in love with a picture... (Ketika kamu jatuh cinta dengan sebuah gambar...),” tulis pemilik akun Bryana Maes ini.

Amatan Serambinews.com, ia mengganti foto profilnya dengan foto berpakaian adat Aceh tepat pada hari pelaksanaan pawai, 18 Agustus 2019, sekitar pukul 15.55 WIB.

Postingan foto tersebut dikomentari 27 orang yang semuanya menggunakan bahasa Belanda. Semua komentar memuji penampilan Bryana yang terlihat cantik.

Untuk diketahui, bahasa Belanda memang merupakan bahasa resmi di Belgia, selain bahasa Perancis dan Jerman.

Belgia sendiri adalah sebuah kerajaan di Eropa bagian barat. Di sebelah utara, Belgia berbatasan dengan Belanda, di sebelah timur dengan Jerman dan di sebelah selatan dengan Perancis dan Luxemburg.

Sedangkan di sebelah barat, Belgia berbatasan dengan Laut Utara, di seberang Britania Raya. Negara ini adalah sebuah kerajaan federal yang terdiri dari negara bagian: Flandria, Walonia dan Kota Brusel.