Bupati Abdya Akmal Ibrahim Diterima Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Ilham Akbar Habibie

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) DR. Ilham Akbar Habibie, Kamis (29/8/2019) menerima kunjungan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, di Sekretariat ISMI, Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Kedatangan Akmal Ibrahim didampingi Ketua ISMI Aceh, Nurcholis dan sejumlah kepala dinas dan kalangan dunia usaha

Kedatangan Akmal dan rombongan bertemu Ilham Akbar Habibie dalam rangka menjajaki kerjasama investasi dengan pengusaha yang tergabung dalam ISMI.

Abdya dan kawasan barat selatan (Barsela) Aceh memiliki banyak potensi sumber daya alam yang harus diberdayakan dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Diantara sumber alam unggulan Bersela adalah minyak sawit atau Crude Palm Oil/CPO, cangkang, inti sawit, coklat, lada, pinang dan lain-lain. Khusus CPO, produksi per hari mencapai 4000 ton per hari, cangkang 3000 ton per hari dan produksi inti sawit 7000 ton per hari.

Barsela juga punya kawasan pelabuhan dan industri Surin terletak di Kabupaten Abdya, yang masuk masuk dalam RPJM Presiden dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dari Kementerian Perhubungan.(*)

