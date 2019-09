VIDEO Detik-detik Kaca Bus Persib Bandung Pecah Dilempari Batu, 2 Pemain Terluka

SERAMBINEWS.COM - Kaca bus yang dinaiki pemain hingga ofisial Persib Bandung pecah diduga dilempar batu.

Hal itu diketahui melalui unggahan video pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts.

Dalam video tersebut terlihat kaca bus yang di dalamnya terdapat pemain hingga ofisial Persib Bandung pecah.

Tampak pula seorang pemain sedang mendapat perawatan.

Dari pengataman TribunnewsBogor.com, pemain Persib Bandung yang mendapat perawatan itu adalah Omid Nazari.

Dia adalah pemain asing Persib Bandung asal yang baru saja direkrut.

Di dalam bus, Omid Nazari tampak dikelilingi beberapa pemain Persib Bandung lainnya.

Sementara itu dalam ketarangan postingannya, Robert Rene Alberts menyebut jika pemainnya mengalami luka di dalam bus.

Baca: Mengaku Dibayar Rp 50 Ribu, Anak-anak hingga Remaja Ikut Aksi Unjuk Rasa di KPK

Baca: Kaget, Bangun Pagi Lihat Mobil tak Lagi Miliki Ban

"Our players injured in the buss