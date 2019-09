Pengurus PWI Abdya Silaturahmi dengan Dandim Abdya, Ini Harapan Letkol Czi M Ridha Has MT





Laporan Rahmat Saputra l Aceh Barat Daya



SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar silaturahmi dengan Dandim 0110 Abdya, Letkol Czi M Ridha Has MT, Rabu (25/9/2019) di Makodim 0110 Abdya di Bukit Hijau, Kompleks Perkantoran Abdya,.





Silaturahmi yang dilakukan oleh pengurus PWI Abdya ke ruang kerja Dandim 0110 Abdya itu, pasca Letkol Czi M Ridha Has MT idilantik menjadi Dandim 0110 menggantikan Letkol Arm Iwan Aprianto SIP yang pindah tugas ke Kodam Iskandar Muda sejak 10 Agustus 2019 lalu.





Dalam silaturahmi itu, dari PWI Abdya hadir Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf, Syafrizal ZA SH (Sekretaris), Syahrizal SPdI (Kabag Humas) dan Rahmat Saputra SIP (Kabag Advokasi).



Dalam kesempatan itu, Dandim 0110 Abdya, Letkol Czi M Ridha Has MT mengucapkan, terimakasih banyak kepada pengurus PWI Abdya yang telah berkenan hadir, dan bersilaturahmi dengan dirinya.

"Momen ini sangatlah saya tunggu-tunggu, pasca kita melakukan silaturahmi dengan seluruh para wartawan di cafe lauser beberapa waktu lalu," ujar Dandim 0110 Abdya, Letkol Czi M Ridha Has MT seusai bersalaman dengan sejumlah pengurus PWI Abdya.



Menurutnya, silaturahmi dengan pengurus PWI Abdya, sangatlah penting, mengingat PWI adalah lembaga resmi dan tertua di Indonesia.



"Sehingga, kita bisa saling berbagi informasi, demi menjaga dan kestabilan (keamanan) daerah," kata mantan Danden Zibang-I pada Kodam XVIII/Kasuari di Sorong, Provinsi Papua Barat tersebut.



Selaku putra kelahiran Abdya, Letkol Ridha mengakui bahwa peran media, atau wartawan sangatlah penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat.



Untuk itu, ia berharap PWI sebagai wadah wartawan dapat menyajikan informasi yang sifatnya membangun kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan suasana yang aman, tenteram dan kondusif, serta bisa mendatangkan investasi.

"Contoh kecil, masalah orang gila yang ditulis oleh Pak Zainun (Harian Serambi Indonesia). Itu saya, sangat tertantang, dan saya sudah turun ke lokasi, dan sudah meminta anggota saya agar yang bersangkutan bisa dirawat dan diobat ke RSJ, alhamdulillah sudah berangkat. Kalau tidak ada informasi seperti ini, kapan sembuhnya beliau, dan saya pun tidak tahu," ungkapnya.



Selain itu, ia berpesan agar PWI Abdya nisa terus menjalin kerjasama yang baik dengan jajaran TNI.



"Saya, orangnya enak, seharusnya tidak meski di sini, di warung kopi pun saya sangat siap kita duduk satu meja, dan sharing informasi dan ngopi, jadi jangan takut dan ragulah," pungkasnya.



Sementara itu, Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf mengatakan silaturahmi yang dilakukan itu guna pengurus PWI saling kenal selaku mitra kerja.



"Sebenarnya, kami ada enam orang, Agus (bendahara), beliau sakit, sehingga tidak bisa hadir, satu lagi Taufik Zaz di Tapaktuan (Kabag Hukum). Jadi, ini lah kami, kalau ada yang mengaku-ngaku PWI itu bukan," tegas Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf.



Selain itu, wartawan senior ini berharap, agar hubungan yang sebelumnya sudah terjalin baik, dapat berkelanjutan ke depannya.



"Tentu, kita berharap hubungan kita semakin akrab, dan menjadi mitra yang baik," sebutnya.



Ia mengakui, silaturahmi PWI dan pengurus itu bak gayung bersambut, mengingat pihak PWI Abdya ingin berjumpa dan bersilaturahmi dengan Dandim.



"Beberapa hari lalu, Heri (humas kodim) menghubungi kami, dan menyatakan Bapak Dandim ingin jumpa pengurus PWI, maka kami iyakan tersebut, dan emang,itu kami ingin lakukan," timpal sekretaris PWI Abdya, Syafrizal ZA. (*)

Dandim 0110 Abdya, Letkol Czi M Ridha Has MT berdialog dengan Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf (kiri) dan pengurus PWI Abdya, Rabu (25/9/2019) di ruang kerja Dandim 0110 Abdya. Foto Humas Kodim 0110 Abdya.