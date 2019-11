KKN Tematik ala ITS

OLEH QAEDI AUFAR SAIFUDDIN BANTASYAM, Mahasiswa ITS Jurusan Teknik Elektro angkatan 2016 asal Banda Aceh, melaporkan dari Surabaya

KULIAH kerja nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun terakhir kuliah. Ada perguruan tinggi yang menjadikan KKN sebagai kewajiban atau keharusan, tapi ada juga yang tidak mengharuskan sama sekali.

Di tempat saya kuliah, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, KKN digolongkan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Namun, berbeda dengan berbagai perguruan tinggi lainnya yang sudah memprogramkan KKN sejak lama, ITS baru memasukkannya sebagai program dalam beberapa semester belakangan ini saja. Adapun program pengabdian pada masyarakat di ITS sebelumnya direalisasikan melalui program-program langsung yang digagas oleh ITS maupun mahasiswa ITS.

Ada beberapa catatan tentang KKN Tematik ini. Pertama, ITS tidak mengharuskan mahasiswa untuk tinggal di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, seperti lazimnya KKN di beberapa universitas di Aceh. Mungkin karena masih program baru di kampus saya, maka pelaksanaan KKN ITS hanya di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Surabaya saja. Karena dekat, maka mahasiswa dapat pulang-pergi dari rumah/kos menuju kelurahan tempat pelaksanaan KKN.

Di Banda Aceh, seperti kita tahu, mahasiswa kadang ditempatkan ke kabupaten yang jauh, misalnya ke Singkil atau Subulussalam, Langsa, Tamiang, bahkan Simeulue. Jarak yang sedemikian tak memungkinkan mahasiswa untuk bolak-balik ke/dari Banda Aceh.

Kedua, sebagai KKN Tematik, pelaksanaannya didasarkan masalah apa yang ada di suatu kelurahan. Karena itu, mahasiswa diwajibkan melakukan survei awal terlebih dahulu ke kelurahan disertai dengan konsultasi langsung dengan pihak kelurahan juga mendengar suara warga setempat. Dengan pendekatan semacam itu maka pelaksanaan KKN diharapkan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Definisi kebutuhan bukan menurut mahasiswa KKN, melainkan oleh warga kelurahan itu sendiri.

Ketiga, dari segi waktu pelaksanaan. ITS mewajibkan pelaksanaan KKN terhadap mahasiswa minimal empat kali pertemuan. Jumlah pertemuan ini mungkin sangat sedikit, tapi karena mahasiswa sudah memiliki informasi yang cukup tentang masalah di kelurahan juga sudah menyusun program untuk membantu menyelesaikan masalah, maka hasilnya tetap diharapkan efektif dan berdampak positif terhadap warga di kelurahan.

Terakhir, dari segi administrasi kurikulum. Kegiatan KKN oleh ITS masuk ke dalam mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi (3 SKS) yang dikelola oleh direktorat akademik dan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ITS. Sebelum kegiatan KKN dilaksanakan, mahasiswa harus hadir dalam beberapa minggu perkuliahan sebagai bekal untuk merencanakan bentuk kegiatan KKN yang efektif dan bermanfaat. Nilai akhir mahasiswa dalam kegiatan KKN tidak akan diinput jika mahasiswa belum menyerahkan laporan akhir pelaksanaan KKN.

Untuk mendukung pelaksanaan KKN, ITS mengalokasikan dana Rp 10.000.000 per kelompok mahasiswa yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

