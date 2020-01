74 Peserta BPJS Kesehatan di Banda Aceh Turun Kelas

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 74 dari 12.275 peserta bukan penerima upah (mandiri) BPJS Kesehatan cabang Banda Aceh memutuskan untuk turun kelas.

Hal tersebut didorong dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Iuran JKN-KIS yang secara resmi naik mulai 1 Januari 2020.

Dengan adanya peraturan tersebut maka iuran peserta mandiri disesuaikan menjadi kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa, kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa.

"Data sementara pada November 2019 peserta BPJS yang turun kelas ada 27 orang, dan Desember 2019 ada 47 orang sehingga total ada 74 orang peserta mandiri yang turun kelas," kata Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh, Maryadi Usman kepada Serambinews.com, Kamis (9/1/2020).

Dikatakan, peserta mandiri yang turun kelas itu beragam mulai dari kelas satu ke dua, dan dari kelas dua ke tiga yang merupakan wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh yang mencakup Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, dan Pidie Jaya.

Ia mengatakan bagi peserta mandiri yang ingin turun kelas maka dapat datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir, membawa KTP, dan surat pernyataan turun kelas.

"Tidak ada persyaratan khusus, dan dapat dilakukan dalam kondisi non aktif atau menunggak," sebutnya.

Selain dapat datang langsung ke kantor cabang, peserta mandiri juga dapat melakukannya melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, dan Mobile Customer Service. (*)

