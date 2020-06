Penggemar K-Pop Kumpulkan Rp 14 Triliun Untuk Gerakan Black Lives Matter

SERAMBINEWS.COM SEOUL - Penggemar megabintang K-pop, BTS dari Korea Selatan berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 14 triliun.

Sumbangan itu diberikan kepada gerakan Black Lives Matter di AS yang memprotes kematian George Floyd.

"Sumbangan terkumpul hanya dalam waktu 24 jam," kata panitia, kepada AFP, Senin (8/6/2020).

Manajer band Big Hit Entertainment mengatakan mereka dan BTS menjadi penyumbag terbesar di dunia .

Mereka mengatakan telah bersama-sama menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk gerakan anti-rasisme yang sedang berlangsung di AS dan sekitarnya.

Hal itu dipicu oleh kematian di tangan polisi setelah menahan seorang pria kulit hitam tak bersenjata dengan berlutut di lehernya.

"Kami menentang diskriminasi rasial. Kami mengutuk kekerasan," tweet BTS pekan lalu, yang sejak itu telah di-retweet sekitar 1 juta kali.

Pengumuman Big Hit segera memicu hashtag #MatchAMillion menjadi tren di seluruh dunia di Twitter, dengan serangkaian penggemar BTS .

• New Normal Gagal, Korea Selatan Kembali Perketat Pembatasan Sosial di Ibu Kota Seoul

• Viral Gadis Melayu Kencan dengan Oppa Korea Bahas Budaya dan Hijab, Videonya Menarik Perhatian

• Korea Utara Berulang Kali Tunda Sekolah, Bulan Ini Dibuka

Satu di Angkatan Darat menyiapkan proyek donasi online untuk tujuan tersebut.

Pada Senin (8/6/2020) pagi, One in a Army mengumumkan mereka telah mengumpulkan lebih 1 juta dolar AS dari hampir 35.000 pendonor.