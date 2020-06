India Putuskan Hubungan dengan Perusahaan Kereta Api dan Telekomunikasi China

SERAMBINEWS.COM, NEW DELHI - Ketegangan China dengan India terus berlanjut ke sektor lain.

Kali ini, perusahaan India, Koridor Pengangkutan Khusus India (DFCCIL) memutuskan hubungan dengan perusahaan China.

Dikatakan, kontrak dengan Lembaga Penelitian dan Kereta Api Nasional Beijing, Grup Sinyal dan Communication Co Ltd telah diakhiri.

"Mengingat kemajuan yang buruk, maka telah diputuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan China," kata DFCCIL dalam sebuah pernyataan, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan DFCCIL muncul setelah 20 tentara Angkatan Darat India mati syahid di Lembah Galwan.

Digambarkan sebagai serangan barbar oleh pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada Senin (15/6/2020) malam.

DFCCIL, yang berada di bawah Kementerian Perkeretaapian, mengatakan kontrak telah diputuskan dengan perusahaan China.

Dikatakan, kemajuan yang buruk pada pekerjaan pensinyalan dan telekomunikasi di km 417 Koridor Pengangkutan Timur khusus antara Kanpur dan Mughalsarai.

Kontrak senilai Rs 471 crore atau sekitar Rp 877 miliar yang diberikan ke Beijing National Research and Design Institute of Signal and Communication Group pada 2016 oleh Railways India.

Proyek itu seharusnya selesai pada 2019, tetapi hanya 20 persen dari pekerjaan telah selesai sejauh ini, kata Railways.