Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Kembali Menggeliat, Naik Rp 20 – Rp 40 Per Kilogram

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Para petani kelapa sawit di Kota Subulussalam kembali lega lantaran harga tandan buah segar (TBS) mulai mengalami kenaikan antara Rp 20-Rp 40 per kilogram.

Hal itu disampaikan Subangun Berutu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam kepada Serambinews.com, Senin (6/7/2020) terkait info bisnis sawit terkini.

Menurut Subangun ada perkembangan harga sawit mulai naik walaupun tidak begitu drastis.

Namun kenaikan ini kata Subangun menjadi harapan bagi para petani di sana di tengah sulitnya ekonomi dalam situasi pandemik covid-19.

Subangun menjelaskan berdasarkan pantauan pihaknya di empat Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di Kota Subulussalam terus mengalami kenaikan harga TBS.

Keempat pabrik kelapa sawit tersebut adalah PT Bangun Sempurna Lestari (BSL) Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. PMKS PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.

Lalu PMKS PT Global Sawit Semesta (GSS) di kawasan Lae Kombih, Desa Gambir, Kecamatan Penanggalan serta PMKS PT Budi Daya Agrotamas (BDA) di Longkib, Kecamatan Longkib.

“Semua pabrik ini menaikan harga TBS sebesar Rp 20 per kilogram. “Semua naik Rp 20-Rp 40 per kilogram,” ujar Subangun

Secara rinci disebutkan, di PMK PT SSN harga TBS menjadi Rp 1.185 per kilogram atau naik sebesar Rp 20 per kilogram, di PMKS PT BSL harga TBS menjadi Rp 1.245 per kilogram atau naik Rp 25 per kilogram.