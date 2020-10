Beasiswa S2 di University of the West of England, Ini Syaratnya: Ditutup 31 Oktober

SERAMBINEWS.COM - Inggris kembali membuka kesempatan beasiswa S2 di University of the West of England.

University of the West of England telah memiliki kurang lebih 30.000 mahasiswa dari seluruh dunia.

Beasiswa S2 di Inggris ini diberikan untuk mahasiswa Internasional.

Kesempatan beasiswa S2 di Inggris ini diberikan bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pascasarjana di Fakultas Kesehatan dan Ilmu Terapan.

Penerima beasiswa akan mendapatkan biaya kuliah penuh untuk 1 tahun akademik.

Persyaratan

1. Pendaftar harus berasal dari negara di luar Inggris & UE (Tidak ada batasan lain tentang kewarganegaraan)

2. Hanya untuk calon mahasiswa baru

3. Harus memenuhi persyaratan masuk untuk gelar pascasarjana

4. Memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris