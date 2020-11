Rakyat Amerika Serikat Bersiap Menghadapi Kekerasan Pasca Pemilihan Presiden

Pasukan Garda Nasional berpatroli di jalan-jalan Philadelphia pada Rabu (4/11/2020) pagi setelah warga AS memberikan suara dalam pemilihan presiden.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Rakyat Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan kemungkinan munculnya kerusuhan sipil seusai pemilihan presiden AS 2020.

Apalagi, terjadi pertarungan pemilihan presiden yang kontroversial antara Presiden AS Donald Trump dan penantangnya Joe Biden.

Sebagian besar kekerasan diperkirakan sebagai awal dari kerusuhan dan protes yang telah terjadi sejak 31 Mei 2020 setelah kematian George Floyd.

Ribuan bisnis dirusak dan dihancurkan oleh penjarahan dan pembakaran dalam beberapa minggu dan bulan setelah pembunuhan, dan beberapa penembakan polisi terkenal lainnya, lansir AP, Rabu (4/11/2020).

Target terbesar adalah bisnis dan pusat perbelanjaan, yang mulai menutup jendela di kota-kota di seluruh negeri.

Termasuk Washington DC, New York, Los Angeles, dan Chicago untuk mengantisipasi protes pasca pemilu yang diperkirakan menjadi kekerasan.

Rodeo Drive, jalan perbelanjaan terkenal di dunia di Beverly Hills, California, ditutup untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki pada 3 November 2020.

Hal itu sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kekerasan pada hari pemilihan presiden AS.

Baca juga: Donald Trump Ancam Gugat Hasil Pemilihan Presiden ke MA, Minta Penghitungan Suara Dihentikan

Walikota Chicago Lori Lightfoot mengatakan kota itu telah mempersiapkan kemungkinan kekerasan selama berbulan-bulan.

"Kita semua tahu bahwa emosi akan tinggi karena memang sudah demikian, dan saya mendorong Anda untuk menyalurkan emosi itu ke dalam ekspresi yang damai dan produktif," katanya.