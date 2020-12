Pentingnya ‘Me Time’ Saat Mental ‘Down’

OLEH MUHAMMAD RAYYAN AL GHIVARI, Mahasiswa Jurusan Manajemen (Kelas Internasional) dan Juara Favorit Duta GenRe Provinsi Aceh 2019 Putra, melaporkan dari Banda Aceh

Dewasa ini orang-orang terutama yang hidup di kawasan perkotaan, waktu sangatlah berharga. Bekerja merupakan kegiatan yang paling banyak menguras waktu. Seringkali tidak ada waktu untuk bersantai, berinteraksi dengan orang terdekat bahkan menyenangkan diri sendiri.

Padahal, berinteraksi dengan orang terdekat dan menyenangkan diri sendiri memiliki pengaruh positif bahkan menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan stres dan kesedihan yang selalu dialami. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa meluangkan waktunya untuk diri sendiri, yaitu Me Time.

Banyak sekali orang yang belum mengerti seberapa penting Me Time bagi kesehatan mental. Hanya beberapa orang yang mengerti pentingnya Me Time bagi kesehatan mental, tetapi mereka berpikir bahwasanya Me Time membutuhkan banyak uang. Hal ini disebabkan Me Time yang mereka pikirkan ialah berlibur ke suatu tempat sendirian. Sedangkan Me Time tersebut bisa dilakukan dengan cara lebih sederhana.

Arti Me Time yang sesungguhnya ialah meluangkan waktu sejenak untuk fokus kepada diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Jenis kegiatannya cukup bervariasi, tergantung kegiatan apa yang membuat sesorang merasa senang dan nyaman. Me Time bisa dilakukan secara sederhana, yaitu hanya duduk di suatu tempat yang kita inginkan dan tidak perlu berlibur ke luar kota. Meluangkan waktu sebentar untuk diri sendiri sangatlah penting untuk kesehatan mental.

Selama ini, banyak orang yang salah menanggapi makna dari Me Time tersebut. Banyak orang yang mengira bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri dilakukan dengan menjauhkan diri dari lingkungan (antisosial) disertai kesepian dan kesedihan. Ada beberapa orang juga merasa bersalah meluangkan waktu sendirian, sedangkan mereka dikelilingi oleh orang terdekatnya.

Terdapat tujuh tanda tanda bahwa tubuh membutuhkan Me Time, yaitu ktakutan ketika handphone berdering; terlalu cemas bahkan sampai hal terkecil; sering merasa lelah meskipun telah cukup tidur; sering sakit; semua orang dianggap mengganggu; sering frustrasi tanpa sebab; dan makan berlebihan.

Ada beberapa tips melakukan Me Time yang sederhana, tetapi tetap bermanfaat. Meskipun melakukan Me Time tidak bisa dilakukan mengunjungi ke tempat yang kita inginkan, kita bisa melukan Me Time di rumah sendiri, yaitu dengan cara duduk di teras rumah dan siapkan camilan dan minuman. Camilan tersebut merupakan camilan kesukaan dan minuman bisa kopi, teh, maupun susu. Kegiatan lainnya yang bisa dilakukan ialah membaca, menonton film, dan mendengarkan musik sendirian di dalam kamar.

Melakukan Me Time tidak perlu lama-lama, Me Time bisa dilakukan selama 30 menit. Waktu yang baik untuk Me Time ialah pagi dan sore hari.Yang perlu ditekankan ialah hal yang paling penting bukanlah durasi Me Time, melainkan konsistensinya. Selama Me Time jangan lakukan pekerjaan apa pun yang menyangkut pekerjaan maupun PR.

Saat pertama-tama kali memulainya, kalian akan merasa bersalah, sebab banyak pekerjaan yang diabaikan, tapi ambil manfaat Me Time setelahnya. Saat MeTime, matikan handphone yang bisa menghambat aktivitas Me Time dan fokuslah pada diri sendiri.