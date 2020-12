Diduga untuk Siasati Kenaikan Harga, Cabai Rawit Dicat Merah di Banyumas: Mirip Cat Kayu

SERAMBINEWS.COM - Di penghujung tahun 2020, sejumlah barang kebutuhan dapur mengalami kenaikan.

Misalkan harga cabai di Bayumas, dari sebelumnya Rp 44.000 per kilogram (kg), kemudian naik drastis menjadi Rp 54.000 per kg, tertinggi sampai Rp 60.000 per kg.

Namun, untuk mensiasati kenaikan harga, kadang pedagang menggunakan cara licik bahkan dapat merugikan konsumen.

Seperti yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di Banyumas, Jawa Tengah, cabai rawit ditemukan diduga dicat warna merah, Selasa (29/12/2020).

Penampakan cabai tersebut seperti cat kayu.

Diduga cabai tersebut berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menemukan cabai-cabai itu antara lain di Pasar Wage Purwokerto, Pasar Cermai Baturraden dan Pasar Kemukusan Sumbang.

Dari tangan pedagang, petugas dan pihak berwajib menyita lima kardus cabai dengan berat masing-masing 30 kilogram.

Cabai-cabai diduga dicat warna merah tersebut rupanya dioplos dengan cabai rawit biasa yang berwarna kuning.

