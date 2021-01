Ini Cerita Warga Tentang MY, Terduga Teroris yang Diamankan Tim Densus 88 AT Mabes Polri

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - MY (46), satu dari dua terduga teroris yang diamankan Tim Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror (AT) Mabes Polri, pada Kamis (21/1/2021) malam di Kota Langsa, selama berapa tahun terakhir ini mulai berperilaku aneh di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Informasi ini diperoleh serambinews.com, dari sumber yang namanya minta tidak disebut dan tinggal sekampung dengan MY, di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota.

"MY, sebenarnya dulu biasa-biasa saja, perilakunya normal. Namun sejak berapa tahun terakhir ini, dia berubah total dan mulai berperilaku aneh, sudah kurang bergaul dengan warga sekitar," ujar sumber ini.

Jika berdebat tentang agama, sambung sumber ini, MY mau ngotot habis-habisan. Intinya, pendapatnya mengarah ke ajaran (aliran) keras, cukup jauh berbeda dengan ajaran agama yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Bahkan, terkadang MY berani menampakan video-video sadis yang disimpan di handphonenya, seperti hukuman potong leher, dan lainnya. Video dari kelompok tertentu itu, sepertinya memang begitu diidolakannya.

'Warga di sini sudah paham dia seperti itu, jadi tidak mau terlalu berdebat dengannya. Karena, jika berdebat pun, dia mau ngotot abis-abisan," ujar seorang warga.

Walaupun MY berperilaku aneh, tetapi warga daerah tempat tinggalnya tidak pernah menyangka, jika MY masuk dalam daftar terduga teroris oleh Densus 88 AT.

Warga menceritakan, sejak usaha jual beli ikan dan boatnya naik daun berapa tahun silam, MY sangat aktif mengaji ke berapa tempat pengajian yang ada di Langsa.

Namun, dia mengaji dan memperdalam ilmu agama selalu berpindah-pindah ke satu tempat pengajian ke tempat lainnya, atau tidak tetap di satu tempat.