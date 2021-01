SMA Swasta Dayah Perbatasan di Aceh Singkil Peroleh Penghargaan Terbaik Nasional

Sekolah yang terletak di Kecamatan Danau Paris ini berada dalam kompleks dayah dan diselenggarakan secara terintegrasi dengan manajemen dayah.

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebuah SMA swasta yang berstatus dayah perbatasan di Aceh Singkil, yakni SMAS Safinatussalamah, mendapat penghargaan atas prestasi terbaiknya di bidang pendidikan.

Penghargaan diberikan oleh National Awards Foundation, Indonesia, bekerja sama dengan Mediatama Award Management kepada Kepala SMAS Safinatussalamah, Ustaz Sarkawi MAg yang dinilai berhasil memimpin sekolah tersebut.

Selain kepada lembaga pendidikan, penghargaan (award) tersebut juga diberikan kepada rumah sakit dengan pelayanan prima, termasuk kepada personal yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

Kepada Serambinews.com, Senin (25/1/2020) malam, Ustaz Sarkawi MAg, mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang tak disangka-sangka tersebut.

Namun, ia berhalangan datang untuk menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta pada Jumat (22/1/2021) malam.

Ia akhirnya mewakilkan kepada Ahmad Fadhli (wali santri Safinatussalamah) untuk menerima piagam penghargaan itu dalam acara Awards Night Best of The Best 2021 di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta.

Ustaz Sarkawi MAg dinilai pihak pemberi penghargaan berperstasi terbaik di bidang penyelenggaraan pendidikan.

Terutama karena hampir semua lulus SMA swasta itu lulus di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Selain itu, setiap tahun pula SMAS Safinatussalamah berhasil mengirim lulusannya ke beberapa perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah.

Ustaz Sarkawi menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi penting baginya selaku pengelola sekolah berbasis dayah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil.

Terutama di daerah perbatasan Aceh Singkil dengan Sumatera Utara yang tantangannya sangat spesifik. (*)