Profesor dari Amerika Serikat Isi Kuliah Umum Secara Daring di Prodi Teknik Mesin USK

For Serambinews.com

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH- Program Studi (Prodi) Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin dan Industri (JTMI) Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (FT-USK), Senin (15/2/2021), mulai kuliah semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Berbeda dari semester lalu, kali ini perkuliahan dilakukan dengan dua metode yaitu daring (dalam jaringan) atau online dan luring (luar jaringan). Luring atau tatap muka hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester dua dan empat.

Momen kuliah perdana ini dioptimalkan Jurusan Teknik Mesin dengan menghadirkan kuliah tamu secara daring dengan narasumber Profesor Ramana Pidaparti dari Universitas Georgia Amerika Serikat.

Ada 176 peserta, baik dari kalangan dosen dan mahasiswa asal kampus ternama di Aceh seperti Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudera (Unsam), mengikuti kuliah umum dengan tema: “Lecture Speech: Introduction to Mechanical Application Industry Pra and Post the Covid-19 Pandemic” tersebut.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan I FT-USK, Dr Iskandar, ST, MengSc. Dalam sambutannya. Iskandar menyampaikan pesan bahwa kuliah tamu seperti itu sangat baik untuk bertukar informasi dan menambah wawasan para Dosen dan mahasiswa.

Profesor Ramana Pidaparti dalam paparannya menyatakan, Teknik Mesin adalah ilmu yang sangat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Ruang lingkupnya sangat luas termasuk otomotif, robotika, energi hingga ekonomi industri dan teknologi kesehatan,” ujarnya.

“Desain adalah proses paling dasar dalam Teknik Mesin dan merupakan landasan dari inovasi. Sedangkan inovasi adalah penggerak ekonomi,” papar profesor asal USA tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua JTMI FT-USK, Dr Irwansyah, ST, MEng mengatakan, bahwa kuliah tamu itu dalam rangka mendukung implementasi kebijakan kurikulum pendidikan tinggi Indonesia yang baru, yang dikenal dengan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”.

“Empat poin utama yang ditekankan dalam kebijakan ini adalah, membuka pendekatan baru program studi, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berbasis hukum, dan hak mahasiswa untuk menempuh studi selama tiga semester di luar program studi di universitasnya,” tukasnya.

Menurut Irwansyah, untuk memenuhi misi tersebut, Jurusan Teknik Mesin dan Industri FT-USK mengupayakan kerja sama baru dengan perguruan tinggi yang lebih mapan di tingkat nasional dan internasional.(*)