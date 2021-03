Mesir Berupaya Keras Pindahkan Kapal Rakasa Penutup Jalur Pelayaran Terusan Suez

Sebuah kapal menavigasi kapal Ever Given yang terdampar di Terusan Teuz, Mesir pada Rabu (24/3/2021)

SERAMBINEWS.COM, ISMAILIA - Pemerintah Mesir berupaya keras memindahkan kapal kargo raksasa yang terjebak di di Terusan Suez Mesir, Jumat (26/3/2021).

Pihak berwenang berlomba untuk membebaskan kapal dan membuka kembali lalu lintas di jalur air Timur-Barat yang penting untuk pengiriman global.

The Ever Given, kapal berbendera Panama yang membawa kargo antara Asia dan Eropa, kandas pada Selasa (23/3/2021).

Di kanal sempit buatan manusia yang memisahkan benua Afrika dari Semenanjung Sinai.

Kapal milik perusahaan Jepang Shoei Kisen KK itu telah memblokir lalu lintas di kanal, menyebabkan puluhan kapal kecil terdampar di Laut Tengah dan Laut Merah.

Baca juga: Kapal Kargo Raksasa Melintang di Terusan Suez, Jalur Pelayaran Tertutup

Haluan kapal menyentuh dinding timur, sementara buritannya tampak bersandar di dinding barat.

Sebuah peristiwa luar biasa yang menurut para ahli belum pernah mereka dengar terjadi sebelumnya dalam 150 tahun sejarah kanal.

Kapal kandas sekitar 6 kilometer di utara mulut selatan kanal, dekat kota Suez, area kanal yang merupakan jalur tunggal.

Otoritas Terusan Suez, yang mengoperasikan jalur air, telah mengerahkan beberapa kapal tunda dalam upaya untuk mengapung kembali kapal besar tersebut.

Termasuk kapal keruk isap khusus yang mampu memindahkan 2.000 meter kubik material setiap jam.