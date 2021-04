Stok Kacang Kedelai Minim di Pasaran, Pedagang Tahu dan Tempe Mengeluh

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejak dua hari ini stok kacang kedelai di pasaran Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, minim. Akibatnya, pedagang tahu tempe mengeluh kekerangan bahan-baku.

Seorang pengrajin tahu tempe di Setui Kota Banda Aceh, Mulizar yang juga Sekretaris Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kota Banda Aceh, kepada serambinews.com, Rabu (7/4/2021) mengaku, sudah dua hari bahan baku kacang kedelai kosong di pasaran baik di Pasar Lambaro maupun di grosir lainnya.

Ia harapkan solusi dari pihak Pemerintah Aceh termasuk pihak dinas terkait agar bisa memberikan solusi dan dukungan program upaya pemulihan kebutuhan bahan baku kedelai di Aceh sekaligus dapat membantu upaya permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pengrajin tahu tempe di Aceh khususnya yg saat ini belum tersentuh dengan baik.

Ketua Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aceh, T Tansri Jauhari mengatakan, mereka bersama para Ketua Koperasi Tahu Tempe Indonesia kabupaten/kota di Aceh memohon dukungan penuh dari pemerintah daerah dan bisa membantu permasalahan pada saat ini.

Menurut dia, kacang kedelai belumnya sekitar 9.500 per kilogram sekarang naik mencapai Rp 10.500 per kg. Kemungkinan, puasa Ramadhan 1422 H diprediksi mencapai Rp 11.000 per kg per kilogramnya.(*)

