Lembaga HAM China Tuding Amerika Berulangkali Lancarkan Perang di Negara Lain

Ilustrasi-Bendera AS dan China

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) di China menuding Amerika Serikat sebagai pemicu konflik di banyak negara.

“AS berulang kali melancarkan perang di tanah asing di bawah panji ‘intervensi kemanusiaan,’” tulis Lembaga Masyarakat China untuk Studi Hak Asasi Manusia (CSHRS) dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Jumat (9/4/2021), seperti dikutip Serambinews.com, dari Kantor Berita Turki, Anadolu Agency.

CSHRS mengatakan, AS telah memulai 81% konflik bersenjata di dunia, sejak akhir Perang Dunia II hingga tahun 2001.

Dalam sebuah laporan berjudul "Bencana kemanusiaan parah yang disebabkan oleh perang agresif AS melawan negara asing”, Masyarakat China untuk Studi Hak Asasi Manusia (CSHRS) mengatakan perang luar negeri AS telah "menyebabkan hilangnya nyawa militer secara besar-besaran, korban sipil yang serius serta kerusakan properti.”

“Semua tindakan ini menyebabkan bencana kemanusiaan yang mengerikan,” kata mereka.

“Keegoisan dan kemunafikan Amerika Serikat juga telah terungkap sepenuhnya melalui perang asing ini,” kata laporan itu.

Ini adalah salah satu dari beberapa laporan serupa yang dirilis oleh Beijing belakangan ini, di tengah ketegangan dengan Washington.

Baca juga: Mantan Laksamana Turki Ditangkap, Ingin Geser Kebijakan Luar Negeri, Beralih ke China dan Rusia

Baca juga: Kemenlu Turki Panggil Dubes China di Ankara, Tweet Masalah Uyghur dan Mention Dua Pejabat Turki

Dari Korea, Vietnam, Hingga Suriah

Laporan the China Society for Human Rights Studies (CSHRS) itu memetakan perang di Korea, Vietnam, Teluk, Kosovo, Afghanistan, Irak dan Suriah, di mana AS terlibat langsung dan "menyebabkan tragedi kemanusiaan yang sangat besar."

Dari akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 hingga 2001, kata laporan itu, "di antara 248 konflik bersenjata yang terjadi di 153 wilayah dunia, 201 diprakarsai oleh AS, terhitung 81% dari jumlah total."