Polres Sabang Amankan Seorang Agen Chip Hinggs Domino

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang, mengamankan ML (30) sebagai agen penjual chip hinggs domino di Kios Gordoy Celular, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Minggu (18/4/2021) sekira pukul 00.30 WIB.

Sebelumnya, juga Sat Reskrim Polres Sabang, mengamankan dua orang tersangka perjudian online atau transaksi chip hinggs domino di Kios Siang-Malam Jalan Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Jumat (16/4/2021) dinihari. Penangkapan itu langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sabang Ipda Rahmad SH MSi.

Kapolres Sabang, AKBP Muhammadun SH didampingi Kasat Reskrim Ipda Rahmad SH MSi, kepada serambinews.com dalam rilisnya, Senin (18/4/2021) mengatakan, Senin (18/4/2021) sekira pukul 00.30 WIB, pelapor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dengan menggunakan sarana aplikasi permainan domino higgs yang di download di dalam handphone pelaku.

Hasil dari permainan tersebut dikenal dengan sebutan "CHIP" tersebut dapat diperoleh dengan membeli (top up) melalui handphone pelaku via aplikasi SMS banking dengan harga Rp 65.000 per billion.

Kemudian dijual atau ditukarkan kembali dengan harga Rp 70.000 per billion kepada para pemain atau pembeli di kios milik tersangka ML.

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang melakukan penyelidikan dan menemukan ML sedang melakukan transaksi pembelian Chip melalui sarana handpone Realmi type C2 warna hitam.

Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Sabang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Awalnya, team Opsnal Polres Sabang yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Sabang, Ipda Rahmad SH MSi mendapat informasi bahwa sering terjadi jual beli chip higgs domino di Kios Gordoy Celular milik ML di Gampong Cot Ba' u.

Setelah dilakukan penyelidikan, Senin (18/4/2021) sekira pukul 00.15 WIB saat tiba di TKP, anggota tim opsnal melakukan penyamaran seolah - olah sebagai pembeli dengan berpura- pura hendak membeli chip sebesar 1 Billion dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp 70.000 dan pelaku bersedia menjual chip dengan cara membuka aplikasi domino higgs di handpone pelaku.

Mengetahui pelaku benar sebagai agen chips selanjutnya tim opsnal langsung mengamankan terduga pelaku dan barang bukti dan membawanya ke Mapolres Sabang guna proses lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan uang tunai sebesar Rp 1.820.000 atau 26 Billion, dari hasil penjualan Chip Higgs Domino, satu unit handphone merek Realmi type C2, screenshot histori penjualan, screenshot history pembongkaran, sisa chip di akun 22 billion Rp 1.430.000, satu buah Kartu ATM BRI Syariah dan selembar KTP.

Tersangka diancam Pasal 20 Jo pasal 18 Jo Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.(*)

