Utusan PBB untuk Yaman Lapor DK PBB, Oman Berpeluang Akhiri Konflik Yaman

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths melapork kepada Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, AS pada Selasa (15/6/2021).

Dia mengaku telah tiga tahun mencoba menengahi mengakhiri konflik Yaman, negara di Semenanjung Arab.

Tetapi, para pihak belum mengatasi perbedaan mereka.

"Saya sangat, sangat berharap ... upaya yang dilakukan oleh Kesultanan Oman, serta yang lainnya," harapnya.

"Tetapi khususnya Kesultanan Oman, setelah kunjungan saya ke Sanaa dan Riyadh, akan membuahkan hasil," kata Griffiths kepada 15 anggota DK PBB selama pengarahan terakhirnya.

Dilansir Reuters, Griffiths akan menjadi kepala bantuan PBB bulan depan.

Delegasi Oman mengunjungi ibukota Yaman, Sanaa pekan lalu.

Kemudian, bertemu dengan pemimpin kelompok Houthi, Abdulmalik Al-Houthi.

Oman baru-baru ini meningkatkan upaya untuk mendukung diplomasi ulang-alik PBB.

"Pria, wanita, dan anak-anak Yaman menderita setiap hari," ungkap Griffiths.