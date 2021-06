Startup Birru, Bizshare, Ctscope, Jojonomic, dan ShintaVR Bergabung Bersama Telkomsel

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) telah kembali mengakselerasi deretan startup Tanah Air melalui proses inkubasi batch 5 yang dilaksanakan sejak Juli 2020.

Terdapat lima startup dinyatakan lulus dan layak berakselerasi bersama Tinc untuk hadirkan solusi berbasis digital sebagai penunjang penguatan ekosistem digital yang bermanfaat di setiap fase kehidupan masyarakat, sekaligus membuka peluang lebih luas untuk beragam kemungkinan tanpa batas.

Direktur Planning and Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, Kamis (24/6/2021) mengatakan, selamat bagi lima startup yang berhasil lulus dan bergabung bersama ekosistem Telkomsel.

Tinc dihadirkan sebagai wadah agar para startup binaan Tinc dapat berakselerasi dan berkomersialisasi bersama Telkomsel, sekaligus membangun ekosistem digital Tanah Air.

“Maka dari itu, kami harap para lulusan Tinc dapat secara optimal memanfaatkan kapabilitas ekosistem digital Telkomsel sehingga dapat bersama-sama dengan kami membuka lebih banyak peluang inovasi solusi digital terkini yang relevan dengan masyarakat untuk memperkuat kapabilitas digital nasional,” sebutnya.

Senior Vice President Corporate Strategy and Strategic Investment Telkomsel, Andi Kristianto menambahkan, tahun lalu, program Tinc batch 5 fokus pada pengembangan inovasi di bidang Internet of Things (IoT), machine learning, artificial intelligence, teknologi periklanan, financial technology (fintech), dan solusi berbasis digital lainnya.

Kelima startup yang berhasil lulus tersebut, di antaranya Birru, Bizshare, ctscope, Jojonomic, dan ShintaVR (Milealab).

Mereka terbukti mampu mengakselerasi pengembangan inovasi digital sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat luas baik sekarang maupun di masa mendatang.

Ia menyebutkan profil kelima startup tersebut yaitu pertama, Birru sebagai platform video conference yang bisa dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk kegiatan pendidikan (dapat diintegrasikan dengan konten-konten Ilmupedia).