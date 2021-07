Mengapa Ada Begitu Banyak Bendera Vietnam di St Petersburg saat Laga Swiss vs Spanyol Euro 2020?

SERAMBINEWS.COM – Kehadiran bendera Vietnam di Stadion Krestovsky, St Petersbrug, Russia saat laga Swiss vs Spanyol babak perempatfinal Euro 2020 menjadi tanda tanya publik.

Kehadiran bendera Vietnam di sudut-sudut tribun Stadion Krestovsky, St Petersbrug itu sangat mengejutkan publik.

Bukan tanpa alasan, Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak ada kaitannya dengan gelaran pesta olahraga sepak bola Piala Eropa itu.

Seorang pengguna Twitter @pingkanmamo bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak bendera Vietnam di Stadion Krestovsky, St Petersbrug.

“Cuma masih bertanya-tanya kenapa di St.Petersburg banyak bendera Vietnam tadi,” tulisnya.

Pengguna Twitter lainnya @onnocecurb juga bertanya-tanya kehadiran bendera Vietnam di laga Euro 2020 ini.

“Why is there so many Vietnam flags in St Petersburg? (Mengapa ada begitu banyak bendera Vietnam di St Petersburg?)” ungkapnya.

Jika menyaksikan pertandingan Swiss vs Spanyol pada Jumat (2/7/2021) malam WIB melalui siaran televisi, tampak bendera Vietnam menghiasi sudut-sudut tribun Stadion Krestovsky.

Tak hanya itu, laga antara Swedia dan Polandia di penyisihan Grup E EURO 2020 pada 23 Juni lalu di Stadion Krestovsky, St Petersburg juga dihiasi dengan bendera Vietnam.

Meskipun ini adalah kejuaraan sepak bola Eropa, kehadiran bendera Vietnam di lapangan membawa tanda tanya besar bagi sejumlah orang.

