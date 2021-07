Jelang Idul Adha 1442 H, Imam as-Sudais Bagikan Video Kain Penutup Ka'bah (Kiswah) Diganti

SERAMBINEWS.COM - Menjelang Idul Adha 1442 H, kain penutup Ka'bah atau dikenal dengan kain Kiswah diganti oleh pengurus Masjidil Haram.

Hal ini diperlihatkan oleh Prof Dr Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-Sudais atau kenal dengan Syeikh Abdurrahman Al-Sudais melalui Instagram @sudais.shuraim, Senin (21/7/2021).

"Replacing the covering of the Kaaba Today 2021 (Mengganti Penutup Ka'bah Hari Ini 2021)," tulis Imam Besar pada postingan.

Video yang dibagikan memperlihatkan kain kiswah baru ditarik ke atas ka'bah mengantikan kain kiswah lama yang terlihat agak pudar.

Kain Kiswah terbaru berwarna hitam lebih terang dan ditarik oleh beberapa orang dari atas Ka'bah.

Beberapa jam diunggah, video ini telah disaksikan 30 ribu tayangan.

Syeikh Abdurrahman as-Sudais adalah Imam dan Khatib Masjidil Haram yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Melansir dari Kompas.com, Kiswah diganti setahun sekali selama haji, setelah jemaah pergi ke Gunung Arafah. Ini juga sebagai persiapan untuk menerima jemaah keesokan harinya, yang bertepatan dengan Idul Adha.

Selama era Saudi, Kiswah telah mendapat perhatian besar.

Negara Islam yang ada di Mesir pada saat itu terus mengirimkan Kiswah selama berabad-abad.