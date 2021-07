BEM FKIP Universitas Samudra Langsa Mengabdi di Desa Pedalaman Aceh Tamiang

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samudra Langsa, melakukan kegiatan pengabdian selama 10 hari di Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang.

Kegiatan pengabdian yang bertemakan “lets create a generation that are inovative and super active” ini lebih berfokus pada pendidikan kepada masyarakat salah satu deaerah di Aceh Tamiang ini.

Ketua BEM FKIP Rizki Zulkarnain, Sabtu (24/7/2021) mengatakan, pengabdian ini diketuai olehnya dan diikuti 18 anggota BEM dari berbagai devisi yang ada di kepengurusan BEM FKIP Universitas Samudra Langsa.

Mahasiswa BEM mengawali kegiatan pengabdian dengan senam pagi yang diikuti anak-anak di Kampung Bengkelang, di siang harinya ada kegiatan mengajar dan bermain dengan anak-anak.

Pada malam harinya, mahasiswa mengajari anak dewasa mengaji dan kegiatan keagaman ini berlangsung setiap hari.

"Pada hari Sabtu kegiatan seperti biasa diawali dengan senam pagi, namun kali ini bersamaan dengan ibu-ibu lansia bersamaan program Kampung Bengkelang yang baru saja berjalan," ujarnya.



Mahasiswa juga memberikan sosialisasi tentang pembuatan sabun dan pengendapan pada sabun agar memiliki hasil yang baik.

Setelah satu hari sabun tersebut diendapkan kemudian dibagikan kepada warga Kampung Bengkelang.

Kemudian, mahasiswa ikut memberikan kontribusi ke sekolah dengan ikut mengajarkan hal-hal baru kepada anak-anak yang disesuaikan dengan bidang atau jurusan dari setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan BEM FKIP ini.

Seperti prodi PGSD, Olahraga Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Biologi, Fisika, Kimia dan lain sebagainya.