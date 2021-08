Pasang Foto Berlatar Masjid Raya Aceh, Mesut Ozil Ucap Selamat HUT RI, Netizen: Hana Ubat Tgk Ozil

SERAMBINEWS.COM – Bintang sepakbola Jerman Mesut Ozil, hari ini membuat heboh warganet Indonesia, khususnya para netizen di Aceh.

Pasalnya, mantan bintang Arsenal dan Real Madrid yang kini bermain untuk klub elite Turki Fenerbahce, tampil berbeda saat mengucapkan selamat HUT Ke-76 Republik Indonesia yang diperingati pada Selasa 17 Agustus 2021.

Pemain kelahiran Gelsenkirchen, Jerman Barat, 15 Oktober 1988 (umur 32) ini, memasang foto berlatar Masjid Raya Baiturrahman di Instagram pribadinya yang bercentang biru, yakni m10_official.

Postingan Mesut Ozil ini membuat para netizen di Aceh dan Indonesia merasa senang dan bangga.

Sebabnya, Ozil adalah pesepakbola tersohor dunia yang ikut membawa Jerman menjadi juara dunia pada Piala Dunia 2010 di Brazil.

Lebih membanggakan lagi, Ozil juga menandai lokasi Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, di postingannya itu.

Tak hanya mengucapkan selamat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Ozil juga menuliskan bait-bait doa kepada masyarakat Indonesia, terutama para penggemarnya.

Ucapan selamat dan bait doa itu dipasang menyertai foto kartun dirinya tengah berdoa di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, masjid kebanggaan masyarakat Aceh.

“Happy 76th Independence Day to all my Indonesian followers! All the best to this beautiful country - hopefully you will be able to recover quickly from the pandemic - Stay healthy and stay safe everyone! #M10,” tulis Ozil yang menyisipkan beberapa lambang cinta dalam narasinya.

Ia pun menerjemahkan kalimat-kalimat berisi ucapan selamat dan doa itu ke dalam bahasa Indonesia.