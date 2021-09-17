Berita Aceh Timur
Segmen 1 MYC Peureulak-Lokop-Galus Masuk Tahap Aanwijzing, Al-Farlaky: Kita Kawal Sampai Tuntas
Tender ulang paket pembangunan jalan Multiyears Kontrak segmen 1 ruas jalan provinsi Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues
Editor: Muhammad Hadi
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Anggota DPRA asal Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky
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Aceh Timur
Jalan Peureulak-Lokop-Galus
Anggota DPRA asal Aceh Timur
Iskandar Usman Al-Farlaky
kawal sampai tuntas
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Sumber: Serambi Indonesia
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