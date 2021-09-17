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Berita Aceh Timur

Segmen 1 MYC Peureulak-Lokop-Galus Masuk Tahap Aanwijzing, Al-Farlaky: Kita Kawal Sampai Tuntas

Tender ulang paket pembangunan jalan Multiyears Kontrak segmen 1 ruas jalan provinsi Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues

Editor: Muhammad Hadi
zoom-inlihat foto Segmen 1 MYC Peureulak-Lokop-Galus Masuk Tahap Aanwijzing, Al-Farlaky: Kita Kawal Sampai Tuntas
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Anggota DPRA asal Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky 

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Tags
Aceh Timur
Jalan Peureulak-Lokop-Galus
Anggota DPRA asal Aceh Timur
Iskandar Usman Al-Farlaky
kawal sampai tuntas
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