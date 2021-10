Wanita ini Punya Alergi Terhadap Suaminya, Setelah Berhubungan Badan Malah harus Dilarikan ke RS

SERAMBINEWS.COM - Seorang wanita punya alergi terhadap suaminya.

Kisah ini dipublis di Youtube channel TLC pada Juli 2021.

Dikutip dari acara TV S*x Sent Me To ER dari channel TLC, seorang wanita memiliki alergi pada suaminya.

Cerita nyata ini bermula dari sang istri yang ingin memberi kado spesial pada suaminya.

Dirinya pun merencakan berhubungan badan dengan cara yang unik.

Yaitu menempelkan balon-balon di tubuhnya.

Ketika sedang berhubungan badan, tiba-tiba sang istri merasakan sesak nafas.

Dirinya pun mengaku ingin muntah dan lari ke kamar mandi.

Di kamar mandi, sang istri jatuh dan hampir tak sadarkan diri.

Saat itulah, teman-teman mereka datang untuk merayakan ulang tahun sang suami.