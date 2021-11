Kepala Pusat P4TK TK dan PLB: Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Bireuen Cerminkan Budaya Inklusif

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa atau P4TK dan PLB, Drs Abu Khaer, MPd, melakukan kunker ke Bireuen, Sabtu (6/11/2021).

Kunjungan kerja atau kunker itu tepatnya ke Sekolah Luar Biasa atau SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen.

Selain itu, juga ke salah satu satu sekolah penggerak di Kabupaten Bireuen, yakni Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Muhammadiyah Bireuen.

Kunjungannya ke SDIT Muhammadiyah Bireuen sesuai ditunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bireuen.

Kedua sekolah ini berada dalam satu kompleks bersama sekolah lainnya, yakni TK IT, SMP IT dan SMA IT Muhammadiyah Bireuen.

Informasi ini disampaikan Kepala SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen, Istiarsyah SPdI, SPd, MEd, dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Sabtu (6/11/2021) malam.

Menurut Istiarsyah yang ikut hadir dalam acara ini, Drs Abu Khaer, MPd, dalam sambutannya mengatakan lingkungan sekolah Muhammadiyah Bireuen ini mencerminkan budaya inklusif.

Oleh karena itu, keberadaan SLB dan peserta didik berkebutuhan khusus di tengah-tengah sekolah reguler ini merupakan satu inspirasi.

Ya, inspirasi untuk kehidupan lingkungan pendidikan yang ramah disabilitas.