Erdogan Doakan Korban Tsunami Aceh

PRESIDEN Turki, Recep Tayyip Erdogan, Minggu (26/12/2021) turut memperingati 17 tahun gempa dan tsunami yang melanda wilayah Aceh pada 2004 silam. Dalam sebuah pesan yang disampaikan melalui video kepada Diaspora Aceh Global, Erdogan mengatakan, ketika tsunami melanda, Turki menjadi salah negara yang sigap membantu Indonesia.

"Kami mengerahkan segala cara untuk Indonesia kapan pun mereka membutuhkannya. Kami menunjukkan sikap ini secara nyata ketika bencana tsunami yang terjadi pada 2004,” kata Erdogan dilansir Anadolu Agency.

Erdogan mengatakan, ketika tsunami 2004 pemerintah memberikan dukungan ke Indonesia. Bulan Sabit Merah Turki dan Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) dengan cepat mengirim tim mereka wilayah tersebut dan berkontribusi pada rekonstruksi.

Erdogan mengingat kembali momen ketika dia berkunjung ke Indonesia pada 2005. Erdogan mengatakan saat itu dia berkesempatan melihat sisa-sisa bencana di Banda Aceh.

“Turki telah mengirimkan bantuan lebih dari 75 juta dolar AS untuk pembangunan ke Indonesia. Saya ingin Anda memastikan kami akan melanjutkan dukungan ini sebagai bentuk persaudaraan dan kasih sayang kami," ujar Erdogan.

Dalam pidatonya, Erdogan juga mendoakan seluruh korban bencana tsunami Aceh dan keluarga yang ditinggalkan.

Diaspora Aceh Global, Minggu kemarin juga menggelar acara untuk mengenang 17 tahun bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah Aceh.

Dewan Pengurus Pusat, Mustafa Abu Bakar, menerangkan bahwa forum ini menghadirkan tokoh dalam negeri dan luar negeri yang telah terlibat langsung mendukung sampai pasca-bencana.

Diaspora Global Aceh mengusung tema ‘17 Years of Tsunami Aceh: Global Solidarity For Humanity and Sustainable Development- An Aceh Model’.

Hadir secara fisik dalam acara ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil beserta Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi.

"Kami laporkan kepada menteri bahwa untuk acara ini, kami juga telah mengundang tokoh-tokoh dunia yang terlibat langsung dalam memberikan dukungan pada masa pasca tsunami, yaitu yang mulia Presiden Erdogan, Presiden Republik Turki yang sebentar lagi dapat kita ikuti rekaman videonya yang telah dipersiapkan kepada kita," kata Mustafa di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Minggu (26/12/2021).

Mustafa menerangkan tokoh dunia yang diundang dari beberapa negara adalah mereka yang membantu proses pemulihan Aceh. Para tokoh dunia itu akan memberikan testimoni rehabilitasi Aceh pasca tsunami melalui rekaman video.

"Selain tokoh dunia tersebut, Presiden Erdogan, perwakilan dari beberapa negara yang juga turun dalam proses pemulihan Aceh telah menyatakan rekaman testimoni rehabilitasi Aceh pasca tsunami yang di antaranya adalah Singapura, Jerman, Australia, Jepang, dan Venezuela," ujarnya.

Mustafa mengatakan forum Diaspora Global Aceh ini bukan hanya untuk mengingat dan merenung peristiwa tsunami Aceh saja. Akan tetapi juga untuk mengambil hikmah tentang bagaimana mengantisipasi dan memitigasi bencana dengan sebaik-baiknya.

"Untuk itulah kita berkumpul pada hari ini, tentu tidak terbatas dengan mengingat, mengenal dan merenung, utamanya kita mengambil hikmah yang dalam pembelajaran yang sangat luas, agar dengan peristiwa tersebut kita dapat mengantisipasi dan memitigasi dengan sebaik-baiknya ke depan," ungkap Mustafa.(rol/dtc)

