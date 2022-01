Perempuan Ini Menyesal Gabung ISIS dan Ingin Kembali Pulang, Tapi Ditolak Mahkamah Agung AS

Hoda Muthana/Attorney Hassan Shibly via AP

Hoda Muthana, perempuan warga negara AS yang menyesal karena bergabung dengan ISIS dan ingin kembali pulang ke AS. Namun, pemerintah AS ternyata telah mencabut kewarganegaraannya. Pada Senin (11/1/2022), Mahkamah Agung AS menolak mendengarkan banding Muthana.