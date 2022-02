Penduduk Miskin Aceh Bertambah 16.000 Orang

BANDA ACEH - Selama periode Maret 2021 hingga September 2021, persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 15,33 persen menjadi 15,53 persen.

Di daerah perdesaan naik 0,26 poin (dari 17,78 persen menjadi 18,04 persen), sedangkan di perkotaan naik sebesar 0,12 poin (dari 10,46 persen menjadi 10,58 persen).

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 850,26 ribu orang (15,53 persen), bertambah sebanyak 16 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang jumlahnya 834,24 ribu orang (15,33 persen).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dadan Supriadi SST MSi dalam Berita Resmi Statistik, Rabu (2/2/2022).

Dia menjelaskan, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, antaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol atau tuna atau cakalang.

Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.

Dadan menyebutkan, beberapa faktor yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2021–September 2021, yaitu pertama, sebagian besar penduduk Aceh bekerja di sektor pertanian.

Di sisi lain kondisi sektor pertanian di Aceh pada September 2021 belum sepenuhnya pulih.

Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan III masih terkontraksi baik secara q to q (-0,11 persen) secara y on y (-3,25 persen) maupun juga laju pertumbuhan triwulan I sd III 2021 terhadap triwulan I sd III 2020 c to c (-1,90 persen).

Kedua, hasil data dari KSA pada periode Maret 2021-September 2021, luas penen padi di Aceh mengalami penurunan sebesar 40,2 persen yaitu dari 45.230,45 hektare menjadi 27.037,8 hektare.