Berpotensi Banyak Munculkan Persoalan, Pemilu Serentak 2024 Perlu Dikaji Ulang

Laporan Rahmad Wiguna l Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilangsungkan 2024 perlu dikaji ulang.

Bila tidak dilakukan persiapan matang, potensi munculnya persoalan masih sangat besar.

Potensi ini diungkap tim peserta pelatihan kepemimpinan administrasi (PKA) Puslatbang KHAN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh, Kamis (8/9/2022).

Tim ini mencatat ada dua faktor utama yang menjadi ganjalan mulusnya pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu kesiapan pelaksana, misalnya terkait daftar pemilih, pencalonan, kampanye, minggu tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan.

• Menyongsong Pemilu 2024, Disdukcapil Aceh Selatan Jemput Bola Rekam KTP Siswa di Sekolah

“Faktor kedua dipengaruhi oleh pemilih sendiri, dengan mekanisme one man one vote ini berkaitan dengan pemilih ODGJ, mobilisasi aparat dan ASN serta terjadinya polarisasi masyarakat sampai ada istilah cebong vs kampret,” kata peserta pelatihan dari Aceh Tamiang, Rahmad.

Pada praktiknya kata dia, Pemilu serentak 2019 telah menyajikan model pemilu serentak borongan yang hanya menjamin insentif tingkat partisipasi pemilih.

• Aburizal Bakrie Ingatkan Kader Golkar Solid Menyongsong Pemilu 2024, Usung Airlangga di Pilpres 2024

Sementara mengenai kecerdasan pemilih belum terbukti.

“Dari sisi penyelenggaraannya pun begitu ruwet, rumit, dan kompleks. Beban penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS juga sangat berat, bahkan ratusan orang akhirnya meninggal,” kata Rahmad.

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan pada pemilu sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi poin penting seperti menimbang ulang pelaksanaan Pemilu serentak.

Hal ini disebabkan proses pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah banyak menimbulkan persoalan.(*)

• VIDEO Giliran Aliansi Buruh Aceh Gelar Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

• VIDEO Pemkab Aceh Selatan Bantah Video Hoax Banjir yang Viral

• Israel Tolak Seruan Amerika Serikat, Operasi Militer Tetap Dilanjutkan di Palestina Tanpa Henti