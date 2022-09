Prof Azra, Aceh dan Islam Kosmopolitan

OLEH TEUKU TAUFIQULHADI, Ketua DPW Partai NasDem Aceh

AZYUMARDI Azra, cendekiawan muslim paling dihormati secara internasional, menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Malaysia kemarin.

Seharusnya, ia akan menyampaikan makalahnya dalam sebuah seminar di negeri Melayu itu tentang "Kosmopolitisme Islam".

Kepergiannya sungguh sangat mendadak, yang membuat para sahabat karibnya kaget dan terpukul.

Bukan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh dunia menyampaikan rasa kehilangan mereka.

Kenapa demikian luas? Karena Prof Azra adalah salah seorang ilmuan muslim yang sangat reputatif, dan memiliki pengaruh positif terhadap tatanan dunia yang dikehendaki sekarang.

Karena itu, Kerajaan Inggris menganugerahkan gelar kehormatan "Commander of the Orde of Brittish" .

Dengan demikian, ia berhak membubuhkan gelar "Sir" di depan namanya, sama seperti ilmuan-ilmuan dan seniman hebat lain yang berjasa bagi dunia seperti kosmolog Stephen Hawking, aktor terkenal Anthony Hopkins, sejarawan ekonomi Harold Pinter dll.

Rata-rata dari Inggris, dan Prof Azra yang pertama dari Indonesia.

Sebagai pengajar di UIN Ciputat Jakarta, lingkungan yang sangat kondusif bagi munculnya gagasan-gagasan pembaharu penting tentang Islam, Prof Azra berminat soal pembaruan pendidikan Islam.