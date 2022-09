Elon Musk Akan Hadapi Persidangan Bulan Depan Terkait Kasus Kisruh dengan Twitter

SERAMBINEWS.COM, WILMINGTON — CEO Tesla Elon Musk dijadwalkan untuk menghabiskan beberapa hari ke depan bersama pengacaranya untuk berhadapan dengan Twitter.

Dia dijadwalkan akan menjawab pertanyaan dalam persidangan yang dilakukan pada Oktober mendatang.

Sidang ini yang akan menentukan apakah Musk harus melaksanakan kesepakatan senilai $44 miliar untuk mengakuisisi platform media sosial tersebut, setelah sebelumnya dia mencoba untuk mundur dari kesepakatan.

Deposisi atau kesaksian di luar sidang direncanakan berlangsung pada Senin dan Selasa mendatang, dan kemungkinan akan diperpanjang hingga Rabu, dan tidak akan dipublikasikan.

Hingga Minggu malam, tidak diketahui apakah Musk akan muncul secara langsung atau melalui hanya video.

Sedangkan sidang akan dimulai pada 17 Oktober 2022 di Delaware Chancery Court, di mana sidang dijadwalkan berlangsung hanya lima hari.

Musk, orang terkaya di dunia, pada bulan April lalu menyetujui untuk membeli Twitter dan menjadikannya perusahaan pribadi.

Seperti dikutip dari The Associated Press, dia menawarkan akan membeli Twitter seharga $54,20 per saham dan berjanji untuk melonggarkan kebijakan konten perusahaan dan untuk membasmi akun palsu.

Saham Twitter sendiri ditutup pada hari Jumat di angka $41,58.

Musk mengindikasikan pada bulan Juli bahwa dia ingin mundur dari kesepakatan.